Escándalo en Irrigación: Currenti no negó las acusaciones en su contra y devolvió 4 millones de pesos

Alejandro Currenti fue suspendido como inspector de Cauce por las graves irregularidades detectadas en los balances de la inspección Vertientes Corralitos. La misma fue intervenida a raíz de denuncias de desvío de fondos, contratos sospechosos y posibles maniobras ilegales. Mientras la investigación continúa, desde el Tribunal Administrativo reconocieron que Alejandro Currenti no impugnó la resolución que lo intimaba a devolver dinero por "remanentes no invertidos". El monto que le reclamaban era de 1.3 millones de pesos pero actualizado ascendía a más de 4 millones de pesos.

"Currenti dejó firme todo y devolvió el remanente no invertido con intereses", confirmó en diálogo con MDZ Radio el secretario del Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación, Leonardo Muzzino. "La suspensión al igual que en este caso fue una decisión final del Tribunal Administrativo donde lo suspendieron por 60 días y además se lo intimó a devolver un dinero por remanente no invertidos. Eran alrededor de 1.3 millones que actualizado ascendía a más de 4 millones. Ese remanente lo devolvió el inspector y no impugnó la resolución, por lo que quedó firme", explicó.

Al mismo tiempo, aclaró que sigue abierta otra investigación por el polémico comodato que firmó Alejandro Currenti para la construcción de la inspección en un terreno que es de su propiedad. Otra acusación grave es la utilización durante más de un año de la firma del fallecido primer delegado para validar rendiciones de cuentas.

Currenti fue denunciado penalmente por el concejal José Pozzoli.

"A raíz otras irregularidades detectadas como el caso del comodato, el del token, etc, se ha iniciado otra investigación y se dispuso la intervención preventiva de la inspección de cauce hasta que se culmine. Está en investigación secreta por lo que no puedo dar detalles", adhirió el funcionario del Departamento General de Irrigación.

Alejandro Currenti fue suspendido como inspector de cauce por las graves sospechas que existen sobre su administración. Existen inconsistencias en la rendición del destino que le dio a los fondos que recibía del Departamento General de Irrigación y de los cuantiosos materiales que aportaba la Municipalidad de Guaymallén para obras hídricas en esa inspección.