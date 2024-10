Mariano Recalde: "Aerolíneas Argentinas no está pensada para ganar plata"

Recientemente el Gobierno nacional anunció que Javier Milei firmará un decreto con el objetivo de "declarar a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización". De esta manera avanzaría el paso de la empresa a manos privadas, algo que intentó lograr en la primera mitad del año con la Ley Bases, antes de que el Senado rechazara la propuesta. La proyección es que el decreto se publique en el Boletín Oficial la semana que viene. Mariano Recalde, senador nacional y expresidente de la empresa, habló con MDZ Radio 105.5 FM sobre el tema y criticó las intenciones del Gobierno.

Para Recalde, esta intención del Gobierno de "privatizar todo" está presente desde el comienzo, y se busca usar a Aerolíneas Argentinas "como un símbolo", en un plan "que tiene mucho de ideológico y poco de práctico. Está fundado en ideas y teorías que no tienen mucho que ver con lo que pasa en la realidad". Y, como no pudieron privatizar por la Ley Bases, el Gobierno "comenzó con otra estrategia, que fue la de provocar a los trabajadores y a los sindicatos con congelamiento salarial, con despidos, con distintas medidas para que reaccionen". De esta forma se busca deslegitimar la empresa para "retomar la privatización por otros medios. Y ahí salió este decreto que es absolutamente inconstitucional", explicó.

El expresidente de Aerolíneas calificó la privatización de "pésima idea", principalmente porque "no entienden que en el mercado aerocomercial, el servicio de transporte aéreo en nuestro país tiene unas particularidades que lo distinguen de otros". La extensión es demasiado grande, con una densidad poblacional muy reducida para tanto territorio. "Somos el octavo país más extenso del mundo". Según Recalde, si Aerolíneas fuera privada, muchas provincias quedarían desconectadas porque sus destinos no son rentables. "Entonces (el dueño) prioriza poner los aviones que tiene, los vuelos que puede poner, a los lugares más rentables; no a los que más le conviene al país, sino lo que más le conviene al empresario".

El rendimiento de la empresa

Uno de los ejes principales de discusión es el rendimiento financiero de Aerolíneas Argentinas. El argumento principal que se resalta desde el Gobierno es que, desde 2008, la empresa ha le ha costado al país 6.500 millones de dólares de perdida. Sin embargo, para el senador, "el Estado genera muchísimos ingresos con la inversión que hace en el mantenimiento del transporte aéreo". Entonces ejemplificó con los números de los años 2022 y 2023, "que son buenos, los mejores".

En 2022, por ejemplo, la aerolínea vendió 11 millones de pasajes y pagó 89 mil millones de pesos en impuestos, mientras que el Estado invirtió 47 mil millones. En 2023, Aerolíneas vendió 14 millones de pasajes, generando 176 mil millones en impuestos. En ese año, el Estado "no puso un solo peso, pero aún cuando pusiera más de lo que recauda, es fundamental mantener este servicio, pero es que no se da el caso. Siempre (el Estado) recauda más de lo que pone". En este sentido, "Aerolíneas no está pensada para que la empresa gane plata, sino que está pensada para que al país le vaya bien. Está pensada para que los argentinos tengan conectividad", resaltó.

De todas formas, Recalde no descartó opciones alternativas a la privatización. Una de las que se baraja es la privatización mixta, en donde se mantenga una porción de la empresa con carácter estatal para asegurar los vuelos que se perderían a cargo del sector privado. "Creo que estamos en condiciones de pensar y discutir un modelo como el que nuestro gobierno aplicó cuando recuperó YPF, que solamente el 51% total y el 49% privado. Nosotros lo hemos pensado, lo hemos debatido y no se dio la oportunidad, pero sí estamos abiertos a pensar una una opción de ese tipo", asegurando que la posibilidad "sí existe y sí se puede aplicar".

Escuchá la entrevista completa: