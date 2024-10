El Congreso sancionó la implementación de Boleta Única de Papel y ya no se votará más con el histórico formato

Ya nada volverá a ser iguale en el cuarto oscuro. Con 143 votos afirmativos y 87 negativos, el Congreso de la Nación sancionó la ley de Boleta Única de Papel (BUP) que se implementará en la próxima elección legislativa de 2025. El proyecto recibió un contundente apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Encuentro Federal e Innovación Federal.

Se aceptaron los cambios que impuso el Senado semanas atrás, y eso explica el contundente apoyo que recibió el proyecto. Así, quedarán en los cargos nacionales en las filas horizontales y los frentes electorales en las columnas verticales, tal como se da en el "modelo mendocino" de BUP.

Este tema que impulsa el PRO en la Cámara de Diputados desde 2017 recibió media sanción en 2022. Luego, el kirchnerismo lo congeló en el Senado y Victoria Villarruel lo revivió para fortalecer sus relaciones políticas con los gobiernos provinciales. En Diputados recibió despacho el lunes pasado en tiempo récord y este martes se sancionó la ley.

El defensor de este proyecto del oficialismo fue el diputado por Santa Fe Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), presidente de la comisión de Legislación General, en su rol de miembro informante. "Va a terminar con una práctica corrupta de algunos vivos de la política que roban las boletas en el cuarto oscuro", destacó.

"Con esto se termina la corrupción en este sentido", valoró el diputado oficialista. "Esta es una manifestación más de una ley anticasta", agregó y remarcó que "si hay una expresión política de la casta es la boleta que teníamos". "Con esto se termina el clientelismo el kiosquito de los punteros políticos", insistió.

La réplica llegó rápido por parte de Unión por la Patria con Carlos Castagnetto. El extitular de la AFIP sostuvo que "es malo para la democracia" este proyecto y le pidió al presidente Javier Milei que esta ley "sí la vete", a diferencia de la Movilidad Jubilatoria y la de Financiamiento Universitario que fueron rechazadas por el Gobierno y el peronismo se opuso.

"Hubo alternancia en los gobiernos, se han ganado y perdido elecciones por medio punto", dijo el diputado en defensa del sistema actual de votación y remarcó que siempre "se aceptaron los resultados electorales". "Es importante mantener los partidos políticos que acá se quieren destruir", sostuvo.

El acuerdo para aprobar esta ley en Diputados llegó pocas horas antes del comienzo de la sesión. El presidente de la Cámara de Diputados deseaba insistir con el casillero para votar lista completa, algo que escandalizó el diálogo con los diputados que responden a los partidos provinciales que gobiernas su distrito, como Río Negro, Neuquén, Salta y Misiones.

Finalmente hubo un acuerdo para aceptar los cambios que impuso el Senado y aprobar la ley sin el casillero en cuestión. A esto se resistían los diputados del radicalismo bonaerense y los del bloque de Miguel Pichetto, que finalmente firmaron el dictamen en disidencia. Aceptaron aprobarlo así con la idea de hacerle una modificación a la ley en marzo del año que viene.

"Cuando haya que votar el casillero de lista completa acá el 80% te lo vota", señaló a MDZ uno de los más experimentados diputados que trabajó en este acuerdo. "Hasta el peronismo le va a servir", remarcó para explicar que en la provincia de Buenos Aires, la más grande a nivel electoral, "van a estar complicados para empujar las distintas candidaturas".

Otro de los discursos calientes lo encabezó Silvia Lospennato (PRO) una de las promotoras de esta iniciativa. “Con la Boleta Única termina la vergüenza de la política que reparte electrodomésticos, bolsones de comida y zapatillas”, dijo a los gritos. También indicó que se trata de "un sistema más transparente que asegura más integridad porque disminuye el peso del dinero en la contienda electoral”.

El contra punto lo planteó Eduardo Valdés (Unión por la Patria): "El sistema actual funciona. No hay denuncias serias de fraude desde 1983 a la fecha". Además, remarcó que "la boleta partidaria es uno de los mejores sitemas que hay, y no lo digo yo. Lo dice por ejemplo Jesús Rodríguez, dirigente radical histórico, que mostró el ranking de The Economist de calidad democrática". "Encabezan Noruega, Finlandia, Uruguay, España, Suecia. Todos con boleta partidaria, el mismo sistema de Argentina que hoy quieren cambiar", insistió.

Noticia en desarrollo...