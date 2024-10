Auditorías y extranjeros: el Gobierno reforzó su crítica a las universidades y le puso fecha al veto

A horas de la marcha nacional universitaria y mientras se espera la firma del veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno volvió a cuestionar de qué manera la UBA utiliza los recursos que se le asigna.

A propósito, el vocero presidencial Manuel Adorni señaló que los recursos que la UBA reclama "se enviaron, lo que falta saber es en qué se usaron". El funcionario dio ese puntapie para volver sobre la cuestión de las auditorías, y detalló: "En la UBA el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no fueron rendidos".

Respecto a la Auditoría General de la Nación, indicó que "tiene seis informes en proceso y sólo tres aprobados" en tanto que "sólo hay un informe de la Facultad de Psicología, auditada en 2018". Adorni concluyó al respecto que "esta falta de control de gastos hace imprescindible que los mismos sean revisados".

Con un dato, el portavoz también ratificó que el Gobierno quiere poner otro tema sensible sobre la mesa: "El 21,8% de los estudiantes de Medicina son extranjeros otro costo exorbitante que en algún momentto tenemos que debatrir".

Adorni también puso el foco "un 38,4% de alumnos inscriptos que no se sabe qué hacen en la facultad" y en ese sentido subrayó que "no es justo que una familia bajo la línea de pobreza subsidie a quienes no van a educarse a la universidad".

Respecto a la próxima marcha universitaria, el funcionario aclaró que "el Gobierno no está en contra del reclamo, pero si en contra de que el Congreso sancione leyes que no tengan una partida presupuestaria asignada". En ese sentido, afirmó que "mientras el resultado del aumento presupuestario mantenga nuestro equilibrio fiscal, no vamos a tener problema con eso".

Por otro lado, Adorni confirmó que "el veto al financiamiento universitario sigue firme y seguramente esté publicado mañana". De esta manera, el rechazo de Milei a la norma sancionada por el Congreso va a coincidir con la fecha de la marcha nacional.

Finalmente, respecto a las medidas de seguridad durante la movilización, Adorni contestó que "no hay ningún operativo especial porque entendemos que va a ser genuina y en paz", aunque lanzó: "Esperemos que no esté manchada por algunos personajes del tren fantasma como ocurrió en la marcha anterior".

La confirmación de Adorni sobre el veto al financiamiento universitario