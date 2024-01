La frase de una figura libertaria que deja mal parada a una de las propuestas de la ley ómnibus

El titular de la bancada de La Libertad Avanza en Diputados, Oscar Zago, confirmó que se modificará el artículo que prohibía la reunión de tres o más personas en la calle sin autorización. El legislador aseguró que habrá cambios en ese punto, ya que incluso su propia familia excedería el número permitido por la reforma. “Ya tendría un problema porque somos cuatro en familia”, expresó.

"En el contexto que está ahí puesto, no es lo correcto y lo vamos a aclarar”, señaló en contacto por Futurock. Zago reconoció que la norma está mal enmarcada en la ley ómnibus que presentó Javier Milei y por lo tanto debe ser modificada. “Eso lo estamos trabajando, es un punto que debe ser mucho más grande”, expresó.

En otro tramo de la charla, cuestionó el pedido del oficialismo para que todo el Gabinete explique presencialmente la ley ómnibus en el Congreso.

En ese sentido, calificó el accionar como "una chicaneada" y expresó que "no van a soportar los ataques permanentes a un Gobierno que no tiene ni 30 días”.

"“No vamos a hacer un circo romano de empezar a convocar ministros por convocar. Estamos para enriquecer la ley, no para dilatar. No sabemos quiénes del Ejecutivo se van a presentar, pero si van a convocar a ministros que no tienen nada que ver con la Ley", cerró.