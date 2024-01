Juan Grabois avivó la ruptura entre Javier Milei y Victoria Villarruel por el poder

Es un secreto a todas voces: el presidente no se habla con la vice, tal como sucedía hace noventa días, pero con cambio de nombres. Javier Milei tiene una distancia más que prudencial con Victoria Villarruel desde las PASO que los encontró ganadores y posicionados para imponerse por sobre el extinto Unión por la Patria de Sergio Massa y la interna de Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich triunfante. Ahora el ajuste en la política social, el rumbo del plan económico, la mirada de política exterior y la relación con la oposición los encuentra separados, en silencio y con cepo de acceso a la conversación: todo debe aprobar el filtro de Karina Milei.

Juan Grabois cree que el desastre está cerca, pero que será el fuego amigo el que consuma a Javier Milei, con una perversa combinación de golpes letales entre Luis Caputo, Mauricio Macri y Victoria Villarruel. El exprecandidato a presidente ve en el plan económico de ajuste, una maniobra para desgastar a Milei hasta lograr retirarlo y que el desastre social sea total. La tensión entonces con el Gobierno será constante y creciente, y la negociación por debajo de la mesa es por ahora gélida. Grabois extraña los tiempos en los que Carolina Stanley entregaba sin refunfuñar más de lo pedido según describió Grabois en aquellos tiempos.

Dueto. Hermanos Javier y Karina Milei.

La interna que describe Juan Grabois es real, la situación existe, pero no un plan de golpe de Estado. "No se hablan porque Javier no puede soportar el crecimiento de la figura de Victoria, no es complejo, es sencillamente eso", aseguran en el despacho del Senado. Lo cierto es que los apoyos mutuos no existen más, y el rol de Victoria Villarruel se limita a lograr consensos para que su interbloque y el resto del cuerpo acompañe el plan económico que impuso el presidente en la campaña.

La maniobra que ve Grabois pretende desligar al peronismo de cualquier situación de conflictividad social, por lo que fue contundente en su planteo: "Lo quiere voltear, y está clarito, es Victoria Villarruel, junto a Mauricio Macri, están preparando el golpe, se los digo a los votantes de Milei, lo van a ir viendo". Y agregó: "No nos miren a nosotros, nosotros vamos a combatir las políticas inconstitucionales, ilegales e ilegítimas que impulsa el presidente, nosotros respetamos al pueblo que lo votó, los que no lo respetan son los que están conspirando", concluyó.

Oscuro. El pronóstico de Juan Grabois para el 2024.

Pablo De la Torre es quien se encarga en esta gestión de administrar el mundo de los planes sociales, a los que Sergio Massa terminó girándoles un número cercano a 4.000 millones de pesos cada 24 horas, para los movimientos amigos que no protestaron durante el Gobierno de Alberto y Cristina Fernández. Ahora el paradigma cambió, el espiral inflacionario pega de lleno en los bajos ingresos y la duplicación de la Tarjeta Alimentar no parece cubrir el tifón de aumentos en casi todos los rubros de consumo básico.

Política. Guillermo Francos, el ministro del Interior que ordena el gabinete.

Ahora Juan Grabois deberá combatir con De la Torre y Rodrigo Aybar, el hombre fuerte de 3 de Febrero que llegó impulsado por Diego Valenzuela para ordenar el mundo de los planes sociales. La mirada de Aybar y De la Torre es más contemplativa que la de Javier Milei, entienden que no hay forma de lograr éxito sin sensibilidad suficiente. El diálogo con los jefes existe, pero es bajo. La lógica imperante durante los viente años de kirchnerismo y los cuatro de Cambiemos fue de una generosidad peligrosa, que puso en tela de juicio a todo el macrismo durante sus cuatro años nacionales, donde lejos de achicarse, se agrandó el gasto público por encima de la inflación.

Así entonces, la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel es el pasto verde que precisan Juan Grabois, el empresario gastronómico Fernando "Chino" Navarro y Daniel Menéndez, de Barrios de Pie. Todos deberán ahora ponerse en la fila para corroborar primero si los que cobran planes no tienen simultaneidad de asistencia social, y luego si realmente lo necesitan. Serán los tiempos de ajuste y caída de consumo, con la mirada puesta en abril, cuando el primer dato inflacionario según los propios funcionarios del Ministerio de Economía, arrojen algún haz de luz frente al desastre presente, producto de una herencia desastrosa.