El ministro de Justicia confirmó a dónde se trasladará el INADI

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, confirmó que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) se trasladará a la exEsma. El organismo ocupará un sector, junto a otros, en las 14 hectáreas del antiguo centro clandestino de detención.

En diálogo con TN, Cúneo Libarona anticipó que van "a mejorar el INADI, lo vamos a hacer efectivo, real". Y agregó: "Lo voy a centralizar todo en un ámbito con abogados eficaces que van a orientar a las víctimas, voy a sacar los edípicos que están en alquiler y tengo 14 hectáreas para hacerlas trabajar en un lugar propio y voy a ordenar un gran apoyo psicológico sobre la víctima".

Además, el ministro confirmó que "no puede ser tan grande" el INADI y que junto a este instituto también van a trasladar "un montón de organismos que no funcionan" aunque no puntualizó cuáles serán.

Cúneo Libarona explicó que la mudanza se debe a algunos números: "El INADI tiene 400 empleados en Capital Federal, y toda la Justicia de Instrucción del edificio de (la calle) Talcahuano, 550 empleados", expresó. Y enfatizó en que "allí se investigan todos los delitos de la Capital Federal y éstos (por el INADI) sólo los de discriminación".

Para concluir sobre el tema, Cúneo Libarona volvió sobre la grave situación que está atravesando el país y dijo que "el Estado está pobre, no tiene plata, está haciendo un esfuerzo enorme, vamos a tratar de ordenarlo".

En esta nueva gestión, el INADI quedará en manos de la abogada y periodista Greta Marisa Pena, que fue funcionaria de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y cumplía tareas en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

El INADI es la oficina gubernamental contra la discriminación, el racismo y la xenofobia.

¿Cuál es la función del INADI?

El INADI es el organismo encargado de hacer cumplir la ley 23.592 de Actos discriminatorios que trabaja en la promoción de políticas públicas y cambios culturales para combatir la discriminación en la Argentina. Cuenta con la participación de organizaciones de la sociedad civil y colabora con entidades como la comunidad LGBTQ+ y afrodescendiente.

Desde el 2005, en el INADI se estableció como política de Estado en Argentina la aplicación del Plan Nacional Contra la Discriminación. Esto permitió el debate y la creación de leyes más inclusivas, como la promulgación de la Ley 26618 del matrimonio igualitario.

Otra de las funciones del INADI es crear campañas educativas, centralizar y registrar las denuncias por discriminación y proveer de asesoramiento legal gratuito a las víctimas, ya que se desarrolla como un asesor en el ámbito judicial y administrativo.

Además, lleva a cabo programas de capacitación y trabajo territorial en coordinación con los gobiernos provinciales y municipales a lo largo del país. Estas iniciativas tienen como objetivo afrontar y prevenir situaciones de discriminación en distintos ámbitos sociales.