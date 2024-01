Ernesto Sanz: "Javier Milei tiene legitimidad de origen, pero tiene que construir la de ejercicio"

Ernesto Sanz, hoy alejado de la función pública, reflexionó acerca del panorama político que atraviesa la Argentina, a un mes de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación. El exsenador nacional mendocino, expresidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y miembro fundador de Cambiemos aseguró en una entrevista con MDZ que el mandatario libertario "tiene legitimidad de origen, lo que tiene que construir es legitimidad de ejercicio y eso se hace todos los días". En tanto, el dirigente oriundo de San Rafael aseguró no sentir tristeza por la oportunidad electoral que perdió Juntos por el Cambio en 2023, sino "frustración política".

- ¿Cómo ve el país en tres meses con todo lo que conlleva el ascenso de Javier Milei en el poder?

Cualquier análisis tiene que hacerse a la luz de cuál es la herencia recibida por este Gobierno. Creo que este Gobierno se asemeja bastante al de Raúl Alfonsín en 1983 en cuanto a la herencia recibida. No sé si era peor o igual, pero son las dos herencias más pesadas de la democracia: la de Alfonsín al comienzo y la de Milei ahora. El grado de deterioro del Estado, de la economía y de las relaciones internacionales con el que recibió el país Milei, hace que indefectiblemente cualquier análisis tenga que partir de ahí. El país vive un momento de emergencia y una crisis muy dura. Creo que esto va a durar un tiempo hasta que se puedan ver los frutos de este de las medidas de corrección.

- Como miembro fundador de Cambiemos, ¿cuál piensa que tiene que ser el rol de Juntos por el Cambio? ¿Hay que "cogobernar" o, de alguna forma, poner algún tipo de "traba"?

Ni una cosa ni la otra. Esos son los dos extremos. Un extremo es cogobernar y para eso tenés que convertirte en oficialista. El otro extremo es poner trabas, como hacen los kirchneristas, es decir, ser opositores destructivos. Ni una cosa ni la otra. Juntos por el Cambio -o lo que queda- lo que tiene que hacer es ser una oposición muy constructiva y muy racional. En todo caso, controlando y poniendo límites. Voy a dar un ejemplo: en esta última ley ómnibus la mayoría de las cosas tienen que aprobarse, pero lo que no puede aprobarse es una delegación de facultades por cuatro años. Nunca lo hubo. Me parece que es innecesario y, además, le quita valor al propio Congreso. Pero, en general, se tiene que apoyar, no obstruir y controlar para que no se corran los límites republicanos.

- Teniendo en cuenta que usted fue uno de los creadores de la entonces principal coalición opositora, ¿siente algún tipo de tristeza, remordimiento o algo que le que le haya hecho pensar que se rompió todo todo aquello que construyó?

Remordimiento y tristeza no. De ninguna manera porque no son cuestiones sentimentales. Digamos, no es como si se hubiera roto una familia... Lo que sí siento es una frustración porque yo creo que este era el turno para que lo gobernara Juntos por el Cambio y, por los errores que se cometieron, no porque ganó Milei. No siento ni tristeza ni ninguna de esas emociones que son más humanas. Sí una frustración política. Hace dos años atrás todo indicaba que se podía gobernar la Argentina y había equipo. Pero los errores cometidos hicieron que se frustraras. Hoy, cada partido componente de Juntos por el Cambio ha recuperado su autonomía y su identidad y eso a mí no me molesta. En todo caso, lo que observo es que el el radicalismo tiene que trabajar mucho para reconstruir su propia identidad.

- ¿Está de acuerdo con la postura quizás un poco más combativa que ha tomado la dirigencia del radicalismo a nivel nacional con Martín Lousteau a la cabeza?

No creo que sea así... Al radicalismo hoy tenés que mirarlo no por ningún dirigente en particular, sino por lo que hacen los bloques. Los bloques radicales, de Diputados y de Senadores, han sido muy colaborativos. Ahora, eso sí, tienen que fijar límites. Como lo que dije de la delegación de facultades o meter todo dentro de un DNU. Son cuestiones discutibles en el Congreso, pero la discusión que hacen los bloques radicales es muy racional y muy colaborativa.

- ¿Qué opinión tiene sobre el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo? ¿Qué postura debe Debería adoptar Mendoza frente al Gobierno nacional y todos los cambios que se están viendo.

Cornejo fue un muy buen gobernador de Mendoza y creo que también lo va a ser en en el segundo mandato. Creo que la postura que adoptó Cornejo es muy sensata. Es de mucha prudencia y no de confrontación. Sí, hay que estar muy atento para que las medidas del Gobierno nacional no lesionen el federalismo. Hay algunas medidas vinculadas al tema hidrocarburos o al tema impuestos que a mí me preocupan... Hay que apoyar al Gobierno nacional, pero también hay que ser muy firme en que las reformas no sean unitarias y que protejan al federalismo.

- ¿Y respecto a su visión sobre el presidente Javier Milei?

Tengo luces y sombras en la opinión. Me parece una persona que llegó con mérito a ser presidente. Tiene legitimidad de origen, lo que tiene que construir es legitimidad de ejercicio y eso se hace todos los días. Y no es solo desde la teoría económica liberal, sino con inteligencia, paciencia, sabiduría, amplitud, generosidad, y una visión estratégica. Creo que es muy pronto para poder juzgarlo. La reflexión es qué legitimidad de origen la tiene porque ganó muy bien, pero la de ejercicio la tiene que construir.

Ernesto Sanz y Julio Cobos.

- Actualmente. usted no está ejerciendo ningún cargo. ¿Qué hace en materia de política?

Políticamente muy poco. Estoy abocado al ejercicio de mi profesión. Tengo estudio en San Rafael y en Buenos Aires, así que voy y vengo. Pero, por supuesto, en lo que puedo ayudo a amigos míos que hoy están ejerciendo funciones públicas. Legisladores, intendentes... Trato de ayudar, pero desde una posición en un segundo plano. Mi plan A es el ejercicio de abogado, que con eso ya tengo suficiente.

- ¿Y cuál es el dirigente político con el que más diálogo mantiene al día de hoy para intercambiar posiciones?

Tengo una relación muy estrecha -además de política, afectiva- con Maximiliano Abad porque ha sido un dirigente joven que se hizo al lado mío. Es el presidente de la UCR en la provincia de Buenos Aires y hoy es senador nacional. Por lo tanto, por una cuestión de afecto, pero también de compromiso político, estamos muy cerca.

- ¿Qué le dice a la gente en la calle usted cuando se lo cruzan?

En general, la gente que votó a Milei en la segunda vuelta, que incluso son votos de Juntos por el Cambio con los votos radicales, quiere que a este gobierno le vaya bien. No quiere caer de nuevo en el otro extremo del péndulo, que es el regreso del kirchnerismo y sus peores prácticas. Entonces, la gente lo que pide es que se apoye al Gobierno y que se lo ayude, pero también es cierto que muchos ven que hay que poner límites y controlar.

- ¿Usted hace algún tipo de ajuste en la economía de su hogar? ¿Cómo cuáles?

Sí, como todo el mundo. Cualquier tipo de gasto superfluo que en otra época se hace y hoy no. Hay mil maneras. Compras innecesarias tampoco se hacen... Cada uno trata de ajustarse.