La medida económica que cuestionó el exjefe de asesores de Javier Milei

El economista Carlos Rodríguez, quien fuera asesor de Javier Milei durante la campaña presidencial, volvió a cuestionar la política del presidente. Mediante un mensaje en redes sociales, rechazó el uso de reservas del Gobierno y dijo que, si bien "no había más remedio", no es una política "sostenible" porque, en definitiva, el ajuste no impactó en "la casta".

"Las reservas las generó el pueblo argentino que soportó una suba del tipo de cambio del 118% y control de importaciones. Esto trajo liquidación de exportaciones e inflación de al menos 20/25% en diciembre y más en alimentos", expresó en la red social, donde señaló que las reservas acumuladas "las pagó el pueblo".

"Las reservas que se acumularon en esas tres semanas en el BCRA se las sacó el tesoro a cambio de una nueva Letra Intransferible y se usaron para pagar vencimientos de deuda del Tesoro. No había más remedio, pero eso no es una política sostenible. Ese ajuste lo pagó el pueblo, no lo pagó la casta política", cerró.

El posteo de Rodríguez

Tras su distanciamiento con Milei, el académico no oculta sus diferencias con las medidas tomadas por el presidente e incluso lo ha acusado de "mentir durante toda la campaña".

No obstante, Rodríguez también mostró cierto optimismo con algunas medidas impulsadas, como la corrección del dólar oficial para acortar la brecha cambiaria, la baja en las tasas de interés y la disminución de la deuda del Banco Central.

"Claramente, 2024 será un año difícil para la economía. Pero, identificados los problemas, nada es imposible", sostuvo días atrás en otra publicación.