Eduardo Menem apuntó contra Federico Sturzenegger por las tensiones en el mega DNU

El exsenador Eduardo Menem compartió este domingo algunas diferencias con el modo en el que el DNU firmado por Javier Milei busca llevar adelante las reformas de Gobierno.

El padre del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apuntó contra el armado del decreto, en una crítica indirecta al arquitecto de la iniciativa, Federico Sturzenegger.

"Para mi gusto, el DNU tendría que haber sido dividido en varias partes", expresó en Radio con Vos. En ese sentido, hizo alusión a la repercusión en contra que generó las reformas a la ley de pesca incluida en el decreto y donde el Gobierno tuvo que dar marcha atrás a raíz de la resistencia de los gobernadores.

"El tema de la pesca del DNU no fue buena disposición y seguramente caerán otros puntos", consideró e insistió en la necesidad de abordar los diferentes ejes de la propuesta de forma separada.

En otro tramo de la entrevista, Menem hizo referencia al kirchnerismo y describió al gobierno de Alberto Fernández como "uno de los peores de la historia".

Las declaraciones del exlegislador ocurrieron en la antesala de una semana clave para el Gobierno, respecto al inicio del tratamiento de la ley ómnibus.

En ese sentido, este domingo el ministro del Interior, Guillermo Francos, dejó una fuerte advertencia al Congreso. "No tenemos tiempo, si nos ponemos a discutir una ley que nos lleve todo el año, no entra un peso más a la Argentina, no invierte nadie, y tenemos necesidad de inversiones, sino para todo", señaló.