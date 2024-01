Martín Menem: "Con todos los que tienen experiencia política llegamos hasta acá"

Martín Menem todas las noches ve sesiones grabadas de la Cámara de Diputados, una forma de aprender y prepararse para la aventura que le espera. También repasa el reglamento y relee el libro que escribió su padre, Eduardo Menem, "Derecho procesal parlamentario". A los 48 años volvió a poner a su familia en un lugar clave de la política argentina. Su apellido suena todos los días en los programas de radio y televisión, y la suerte o fracaso de Javier Milei, en parte, pasará por sus manos. "Es significativo el apellido", reconoce, y aclara: "Pero en mi interior sé que fue algo que se dio, no lo buscamos".

En una entrevista en exclusiva con MDZ, el presidente de la Cámara de Diputados defendió la gestión de Javier Milei: "No hay más dólares, era una híper o una devaluación". Además, repite que "no hay plata", pero ahora suma una nueva definición para justificar la rapidez de las medidas del Gobierno: "Tampoco hay tiempo". "No me alarmaría tanto con las facultades extraordinarias, está dentro de la ley. Nadie está avasallando al Congreso", sentenció desde el Salón de Honor del Palacio Legislativo.

- ¿Qué representa para vos y tu familia que nuevamente un Menem vuelva a tener un lugar tan importante en un gobierno, tercero en la línea de sucesión?

Es una circunstancia que se dio, no se buscó, simplemente empezamos a trabajar en un proyecto político hace dos años y tres meses. Hay un conjunto de factores que confluyeron en que me toque estar ahora como presidente de la Cámara. Es significativo, pero en mi interior fue algo que se dio, no lo buscamos.

- ¿Cómo te recibió está Cámara, qué encontraste?

Somos una fuerza nueva con 38 diputados. Es la primera vez que la Cámara está tan atomizada en términos políticos. Estamos pasando a revisar toda la parte administrativa, viendo qué es importante para el funcionamiento y qué no. No es exhaustivo, si no ponerle sentido común a cada egreso de dinero, sabiendo que cada centavo es público, que viene de los impuestos que todos pagamos. Hay que hacer todo muy austero. Como dijo el presidente: no hay plata.

Martín Menem: "Se mantiene absolutamente la idea de dolarizar, pero llevará tiempo". Juan Mateo Aberastain Zubimendi

- ¿Cómo respondes cuando te critican por tu falta de experiencia en política, tu primera elección fue en 2021, y ahora sos presidente de esta Cámara?

Es cierto. La falta experiencia está en que no tengo los años que tal vez tienen otros integrantes de la política, en todos los poderes. Al mismo tiempo, te digo que con todos los que tienen experiencia políticas, llegamos hasta acá. Esto lo dice Bukele, con gente con tanta trayectoria política llegamos a estos resultados, más vale busquemos gente que no tenga ese camino a ver si tratamos de cambiar el rumbo.

Martín Menem Exclusivo Para MDZ

Menem sobre la Ley Ómnibus: "No me alarmaría tanto con las facultades extraordinarias"

- ¿Cómo van a ser los tiempos para tratar la Ley Ómnibus?

Es cierto que es muy grande. Cuando miro los antecedentes no hay proyectos tan ambiciosos. Para arreglar un país que viene con 100 años consecutivos de decadencia, más allá de algún intervalo lúcido, como la década del 90, se necesitan cosas que no se hicieron: tratar grandes reformas de la forma más rápida posible. Aparte de que no hay plata, tampoco hay tiempo. La verdad que en términos económicos financieros, sociales, educativos, seguridad es la peor crisis de la historia. Menem recibió a MDZ en su despacho en el Palacio Legislativo. Crédito: Juan Mateo Aberastain Zubimendi

- Está bien, “no hay tiempo”, pero tampoco tienen los números para avanzar sin consensos, ni acuerdos. ¿Cómo vas a negociar con los bloques una ley que delega facultades, suspende la fórmula jubilatoria?

No sé por qué se alarman tanto con las facultades extraordinarias, si se la dieron a Alberto Fernández, a la mayoría de los presidentes.

- Pero el PRO y la UCR no votaron a favor de eso.

Se la han dado, y la han ejercido. Y en algunos casos lo han hecho abusando de la misma. En este caso hay una emergencia como no hubo nunca antes. Es la primera vez en la historia que tenés un presidente que llega al Gobierno diciendo que va a ajustar. Y llega, lo hace y sigue creciendo su imagen en términos de expectativas, en imagen positiva. Está ajustando la economía para terminar con el impuesto más importante que es la inflación, que ha empobrecido a todos. No me alarmaría tanto con las facultades extraordinarias, está dentro de la ley. Nadie está avasallando al Congreso. Se ha mandado un DNU por un lado y un proyecto por otro.

- ¿Qué estás dispuesto a negociar para conseguir esos consensos?

He charlado con la mayoría de los bloques y en general hay un principio de acuerdo en ir adelante con la mayoría de los puntos. Por supuesto que hay alguno que otro que genera desconocimiento, falta de aclaración. Lo ilógico sería que no hubiera otro punto de vista. Hay un 56% de la gente que eligió esto y se está hacienda. No hay diferencia entre lo que se prometió en campaña y esto.

- Hay algunos puntos del proyecto que generaron mucho ruido, como el artículo 331 que habilita a las fuerzas de seguridad a desarticular reuniones de tres o más personas en el espacio público. ¿Se pueden cambiar esos artículos?

Se lo saca de contexto, habla de “notificar”. Periodísticamente alguien lo tomó pero es más complejo el asunto. No es así, lo único que se trata es de controlar que no haya ningún tipo de incidentes, es a los efectos de la seguridad. No hay mayor interés de libertad en este Gobierno que en ningún otro. Pero sin cortar el tránsito y todo lo que se vino haciendo desde el 10 de diciembre. Menem valoró las reformas de Javier Milei en el DNU. Crédito:

"El problema lo generan los que no entienden que perdieron las elecciones"

- ¿Cómo viste lo que pasó el otro día en la comisión de Presupuesto y Hacienda, que terminó con la furia de la oposición porque no la dejaron halar?

Fue una comisión constitutiva, artículo 106. Cuando ven alguna que otra cámara prendida buscan hablarle a la gente que está afuera. Pero fue sólo una reunión donde se junta el quórum, se eligen las autoridades y se sigue. No hay lugar para debate ahí. Fue todo de manera transparente, democrática, donde la mayoría eligió a esas autoridades y se dio cómo se había hablado con los bloques. El problema lo generan los que no entienden que perdieron las elecciones.

- ¿Por qué?

Es su manera de actuar. Ellos funcionan con dos máquinas, cuando gobiernan son la máquina de destruir y cuando no son la máquina de impedir. Eso funciona a la perfección, lo pusieron en marcha el 10 de diciembre. No era necesario el montaje que armaron tratando de manchar algo que fue democrático.

DNU: "No depende de mi que llegue al recinto"

- ¿Cuándo se van a conocer los ochos diputados que van a integrar la comisión bicameral de Trámite Legislativo, la que va a analizar el DNU?

Sólo falta que Unión por la Patria nos mande sus nombres y no habrá ningún inconveniente.

- ¿Cuántos lugares le corresponden?

Legalmente, tres. El artículo 3 de la ley 26.122 habla de la composición de la bicameral. Indica que se tiene que representar proporcionalmente a los partidos políticos que integran la Cámara. Unión por la Patria tiene el 38% de las bancas. El 38% de ocho no es cuatro, eso es el 50%. Ellos empezaron diciendo que les corresponden cinco. Para que les correspondan cuatro miembros necesitan 128 diputados, y tienen 102. Entonces les corresponden tres. El presidente de Diputados con el proyecto de Ley Ómnibus en su despacho. Crédito Juan Mateo Aberastain Zubimendi.

- ¿Y por qué Germán Martínez insiste con cuatro?

Primero tienen que entender que perdieron las elecciones, que no la ganaron y no se van a llevar puesto todo cómo están acostumbrados a hacer. Segundo, que hay que interpretar la ley como corresponde. Que alguien me explique qué calculadora usa para llegar a cuatro. No lo quiere entender. De hecho todos los demás bloques coinciden que no les corresponde.

- ¿Cómo va a quedar conformada?

Van a ser tres de Unión por la Patria, dos de La Libertad Avanza, uno del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal.

- Esa misma ley que recién repasabas indica que los DNU se aprueban o se rechazan. De Loredo, jefe del bloque UCR, dejó trascender la posibilidad de modificar esa ley para poder hacerle cambios al decreto. ¿Lo ves posible?

Creo que es una mala ley, que oportunamente debemos dar un debate sobre el alcance de la ley. Pero es un punto de vista personal, no partidario. A mi no me gusta pero es la ley vigente. En algún momento deberíamos trabajar en mejorar esa ley.

- ¿Tampoco te cierra la propuesta de tratar una ley espejo al DNU? Porque hay sectores de acuerdo con el contenido pero no con la forma.

Lo importante es el fondo, qué tenemos que cambiar, ir hacia donde la gente nos encomendó que debemos ir. La continuidad es esto de lo que venimos: 45% de pobreza, inflación descontrolada, peor nivel educativo de la historia. Todos entendimos que debemos ir hacia un lado, menos un sector de la población. Que hayamos entendido el fondo es un avance fenomenal, después tenemos que ver el tema de la forma. El rumbo de Unión por la Patria no podía seguir más en la Argentina. En general veo una luz verde muy importante cuando hablo con los demás sectores políticos.

¿Van a llevar el DNU al recinto?

Veremos cómo se da. Pero es algo que no depende de mí. Cuando tenga que pasar a debate pasará, no lo decide el presidente.

"La Justicia tiene que cumplir su rol"

¿Qué te pareció el fallo de la Cámara de Trabajo, que anula la reforma laboral del DNU?

Habría que tener en cuenta la situación que vive la Argentina, es un presidente que recién asume, que dijo que iba a hacer lo que está haciendo. No comparto la mirada de la Justicia, más en el tema laboral. Hay más de ocho millones de personas que tienen un trabajo informal. Todas las medidas son para agilizar el empleo.

Pero los jueces analizan leyes, no un contexto económico ni político

La Argentina se empobreció. Hay gente que come en la basura mientras me hacés esta entrevista. Hay gente que necesita trabajo y las normas laborales no los ayuda, hay que modernizarlas. ¿Por qué pensás que hace 12 años no crece el empleo formal?

¿Te preocupa que el Gobierno de Milei confronte permanente con la Justicia para avanzar con sus reformas?

El Poder Judicial controla. No me imagino ese contexto, la Justicia tiene que cumplir su rol. Se trabaja conforme a derecho, igual van 20 días. Esta semana comienza le debate por la Ley Ómnibus de Milei. Crédito: Diputados

"La idea de dolarizar se mantiene, absolutamente"

- ¿Cómo evalúas al Gobierno de Milei?

Es hiperactivo, llevan un ritmo de trabajo agotador, es extenuante, pero la función lo requiere. Es la peor herencia de la historia. Unión por la Patria ha destruido a la Argentina en todos los ítems que le preocupan a la gente. Te lo digo porque vengo de una provincia que está siendo arrasada por un sistema político que no para de empobrecer a la gente.

- ¿Te preocupa lo que pueda llegar a pasar en la calle con una devaluación del 120%, sin medidas paliativas?

El kirchnerismo empezó con un dólar de tres pesos y lo dejó en mil, con cuatro años de Mauricio Macri en el medio. Cuando me decís 120% de devaluación, te veo tendencioso.

Pero estamos hablando del Gobierno de Milei

No es una devaluación del 120%.

¿De cuánto es?

Es asumir una realidad que la venían metiendo bajo el colchón. No hay más dólares, era una híper o una devaluación. Hicieron todo para llegar al 19 de noviembre y no les importó nada. Hicieron un desastre con la economía. Dejaron una bomba de tiempo. La gente se bancó 20 años catastróficos, y Milei ganó diciendo que “va a ser duro y después vamos a crecer”. No es devaluación, es sincerar la bomba de tiempo que dejaron.

Milei también dijo que el ajuste no iba a pagarlo la ciudadanía si no la casta, y el 120% de devaluación toma más peso porque no hay medidas paliativas, se anuncia la vuelta del impuesto a las Ganancias, el fin de la devolución del IVA y el aumento en los servicios públicos.

Créeme que vamos a ir en el sentido de lo que dijo en campaña. No hay nadie más enemigo de los impuestos que Javier Milei. El impuesto más importante es la inflación que lo pagan 46.5 millones de personas. Este Gobierno asumió la peor herencia de la historia, peor que en el 89 y 2001, es una tormenta perfecta. Todas las medidas son de corte netamente transitorio para salir de los impuestos.

La dolarización según Martín Menem

- ¿En qué va a quedar la dolarización?

En cualquier país normal podrías hablar de tener un Banco Central, con gente normal que no emite sin respaldo. El único momento que no fracasó la política monetaria fue en convertibilidad, que se dejó de imprimir plata por 10 años. Hay que dolarizar para que no le dejemos la puerta abierta nunca más a los mismos de siempre, que se encargaron de usar el Banco Central para sus carreras políticas.

¿Se mantiene la idea de dolarizar?

Absolutamente. Llevará tiempo, primero hay que recomponer la economía, pero no es de un día para el otro.

¿Cómo querés que se recuerde al Gobierno de Milei?

El que le puso fin a la inflación para siempre en la Argentina, Dios quiera que sea en ocho años para que se produzca el cambio cultural y que nunca más un político vuelva a emitir de espaldas a la sociedad.