No hay plata: por el momento, desde la Ciudad de Mendoza no proyectan grandes obras para el 2024

La crisis y las repentinas transformaciones en el funcionamiento de la actividad económica del país reconfiguraron las estrategias de los municipios en materia de finanzas. La obra pública dejará de ser ejecutada como se venía ocurriendo, para así girar hacia un sistema de iniciativa privada. En ese orden, cientos de comunas de todo el país todavía no tienen certidumbre acerca de qué intervenciones podrán encarar en el 2024. En el caso de la Ciudad de Mendoza, aseguran que se priorizará continuar con los trabajos que ya comenzaron y confirmaron que algunas obras prometidas para el desarrollo del Plan 2023 -y que no se hicieron- no iniciarán hasta tanto exista mayor claridad sobre el panorama a nivel nacional.

MDZ tomó contacto con Sebastián Fermani, flamante secretario de Ambientes y Desarrollo Urbano en la gestión del radical Ulpiano Suarez. Fermani -que viene de ser subsecretario de Ambiente- reemplaza a Juan Manuel Filice, quien se desempeñó en el cargo en la primera gestión de Suarez. Además, Fermani estuvo a cargo del Programa de Protección de Bosques Nativos del Ministerio de Ambiente durante el gobierno de Mauricio Macri. Obras terminadas, otras anunciadas y no realizadas, mejoras en luminarias y la eventual implementación de playas subterráneas en el microcentro, fueron algunos de los ejes abordados.

"Estamos a la espera del alcance de las medidas a nivel nacional. También a nivel provincia para ver cuál va a ser la respuesta", dijo el funcionario, que no evitó hacer referencia a los fondos provenientes del Gobierno de Mendoza, luego que desde la administración del gobernador Alfredo Cornejo intentaran llevar tranquilidad al empresariado al sostener semanas atrás que "se trabajará a la par con las cámaras para poder continuar con la obra pública, sabiendo lo que significa para el sector".

En el 2024 la ejecución de obra pública será distinta a lo largo y ancho del país.

"No vamos a anunciar hasta que no tengamos garantía del alcance a nivel nacional. Tenemos que ver cómo se acomoda. Estamos enfocados al cierre de las obras actuales. Sí estamos planificando mejoras como en el Portal Alameda y en el predio del ex asilo San Vicente de Paul del Área Fundacional, que son intervenciones integrales", añadió Fermani.

Ulpiano Suarez presentó en octubre de 2022 el Plan de Obras 2023, por el cual en el transcurso del año se concretaron trabajos como la creación del paseo "Fiscal Strassera" en la calle Mitre del centro, la renovación de asfalto en calles como Godoy Cruz y Perú -desde Avenida Las Heras hasta Colón-, etc. Además, otras intervenciones en materia de reacondicionamiento de veredas y calzadas y trabajos de saneamiento en toda la Avenida San Juan. No obstante, también hubo otros proyectos que quedaron truncos y que, por ahora, no serán llevados a cabo.

Por ejemplo, la transformación de asfalto y veredas en calle Sarmiento desde plaza Independencia a Belgrano. El objetivo era transformar la zona en un eje turístico y gastronómico e imitar la zona de Arístides Villanueva. Sebastián Fermani señaló que no se concretó porque "hubo una priorización de obras ya iniciadas". "El Paseo Sarmiento queda en fase de proyecto. No significa que en algún momento no se haga", aportó y aseveró que que "con todas las intervenciones de asfalto, hormigón, plazas, etc., son aproximadamente 54 canchas de fútbol en superficie".

Asimismo, agregó que "en el barrio La Favorita estamos en la última etapa de conexiones de cierre de servicios. Hay más de 1000 familias que fueron beneficiadas. cloacas, agua, luz, veredas, luz. Se venía ejecutando a buen ritmo el plan de obras. En estos primeros meses vamos a estar terminando".

El listado con las obras hechas en 2023. Algunas habían comenzado en 2022.

Entre otros ejemplos, tampoco se hizo la renovación completa de veredas en la calle Jorge A. Calle de la Sexta Sección o en calle Paso de los Andes entre Mariano Moreno y Arístides Villanueva, en la Quinta Sección. Sobre esto, Fermani sostuvo: "No hemos podido avanzar y que queda abierto. No es obra nueva, sino continuidad de un proyecto ya iniciado (...) Tenemos el plan Mejores Veredas, el cual extendimos el plazo hasta marzo. Y añadió que "queda en cartera hasta tanto no tengamos más precisiones presupuestarias. No vamos a iniciar cambios profundos como en 2023".

Por otro lado, hizo foco en que "se han hecho más de 2000 cambios de luminarias con luces led". En ese sentido, comentó que resta "menos de un 5%" para cubrir todas las zonas de la Capital con este tipo de iluminación. También reconoció que hay validez en las quejas de algunos vecinos que protestan por transitar en algunas zonas a oscuras, principalmente después de los problemas provocados por los últimos vientos Zonda en el tendido eléctrico. "Hay ciertos casos que no podemos intervenir, pero sí acompañamos el reclamo", deslizó y recalcó que otra cuestión a tener en cuenta es la cantidad "vandalismo y robos" que hay sobre los postes.

Playas subterráneas

El incremento en la circulación de vehículos en la Ciudad reflotó una vieja discusión: la implementación de playas subterráneas en el microcentro. Durante la gestión de Rodolfo Suarez como intendente, la propuesta se convirtió en una norma avalada por el Concejo Deliberante para que existan concesiones a privados. Sin embargo, no se avanzó sobre el tema.

Respecto a esto, Sebastián Fermani opinó: "Es una buena opción para liberar espacio en la vía pública y generar una apropiación distinta del espacio público. El 80% del tiempo el auto está estacionado y sin uso. Ese espacio podría ser aprovechado para mejorar los índices caminabilidad y generar otro tipo de alternativa. Es viable, pero requiere de una gran inversion".

"No está en prioridades, pero no estamos cerrado en retomarlo para pensar las dinámicas de la Ciudad para que sea mas amigable con el peatón y con el espacio público. Estamos enfocados en trabajar en un sistema urbano mas enfocado en la naturaleza. No va a haber mucha obra pública, pero sí estamos pensando en infraestructura verde", puntualizó. Ulpiano Suarez junto a Sebastián Fermani.

En relación al caos vehicular causado por las obras y los cortes de calle en las zonas más concurridas del microcentro, lo cual despertó críticas por parte de los usuarios durante la gestión de Filice al frente del área de Desarrollo Urbano, Fermani consideró: "Hay obras que tienen que abordarse como un eje urbano. Son intervenciones lineales. Hay proyectos urbanos que generan molestias, pero más beneficios. Por ejemplo, mejoras en las cloacas. Había que hacer esas intervenciones".

En tanto, declaró que el hecho de que se hicieran todas al mismo tiempo -una de las críticas- respondía a que "hubo un escenario económico que hacía que se acelerara hacer obras porque cambiaban a la semana los precios". "Tenemos que asumir ese costo. La Ciudad recibe mucha gente", concluyó.

Terrenos ferroviarios

En 2023, Ulpiano Suarez solicitó al entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, que autorizara el traspaso de los terrenos ferroviarios ubicados en las inmediaciones de la Estación Mendoza para así poder concretar la apertura de la calle Godoy Cruz hacia la Sexta Sección en sentido Este-Oeste y, a su vez, poder utilizar ese pasivo urbano de 24 hectáreas para nuevos espacios públicos, viviendas y comercios. La respuesta no fue positiva.

La idea es poder trasladar los terrenos en los que el al día de hoy funciona el taller de locomotoras de Trenes Argentinos al distrito de Palmira, San Martín. El enorme predio está bajo poder la Administración Argentina de Bienes del Estado (AABE) y con el cambio de gestión, desde la Ciudad se ilusionan con poder destrabar la situación. La Ciudad busca que los talleres sean trasladados al Este provincial. Foto: MDZ.

Sebastián Fermani confesó que, ante el recambio de autoridades nacionales, "retomaron el tema". "Estamos en contacto. Vamos a tener reuniones de acercamiento con ellos (miembros de la AABE) estas semanas. Es una prioridad de Ulpiano. Acá tiene que existe una relación pública-privada".

En noviembre de 2018, se firmó un convenio entre la Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que proponía el desarrollo del predio de 24 hectáreas comprendido entre las calles Las Heras, Juan B. Justo, Suipacha y Tiburcio Benegas. Ulpiano Suarez quiere que este se efectivice.