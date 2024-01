José Luis Espert liquidó al kirchnerismo tras los polémicos cruces en el Congreso

José Luis Espert se pronunció sobre los cruces y chicanas que protagonizó este jueves durante su designación al frente de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

El diputado nacional de Avanza Libertad aprovechó para pegarle al kirchnerismo y acusarlos de "no dejar gobernar" a Javier Milei. En ese sentido, denunció que esa fuerza política "si puede, te voltea".

“Cuando están en la oposición, son absolutamente destructivos y hasta destituyentes. Y lo que vimos hoy fue parte de eso que se va a ver con el kirchnerismo no gobernando. Mientras puedan trabarte todo, independientemente de que sean cosas muy importantes para la gente o para la sociedad, te lo van a trabar”, disparó.

En contacto por Rivadavia, Espert planteó que “cuando esta gente no está en el poder no te dejan gobernar y si pueden, te voltean”. “Yo me mostré muy firme y no prestándome a la cantidad de agravio, agresiones, hasta en un momento casi físicas”, destacó.

Sin embargo, el legislador también opinó que “del otro lado del kirchnerismo hay mucha gente que quiere hacer cosas para que al país le vaya mejor". “El kirchnerismo fue siempre complicado en la oposición y hoy lo demostró claramente”, agregó.

Finalmente, le pidió a la población que "no se preste al agravio, la chicana, hasta la agresión del kirchnerismo". "Es muy importante para que la política les dé alguna vez alguna alegría a los argentinos y no la miseria que les está proponiendo hasta ahora”, finalizó.