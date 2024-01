Quién es el empresario que expulsaron del recinto de Diputados tras los insultos a Myriam Bregman

Durante la sesión extraordinaria donde se trata la ley ómnibus, un hombre insultó y abucheó a Myriam Bregman justo después de que finalice el discurso de la diputada. Finalmente, el hombre fue sacado por la seguridad del recinto luego de que los legisladores le pidan a Martín Menem, presidente de la Cámara, su retirada.

El hombre fue identificado: se trata de un empresario llamado Tomás Agote. Según su perfil de Linkedin indica que es un "emprendedor" especializado en soluciones de tecnología y de IT. Además, muestra que es cofundador de la empresa Patagonia IT Solutions.

Mediante su cuenta de X (@tomagote) se disculpó por sus dichos, los aclaró, pero los justificó: "Myriam Bregman y Nicolás del Caño me gustaría aclarar y BUSQUEN GRABACIONES, que en NINGÚN MOMENTO insulté a Myram. Literalmente le dije 'Estas confundida', y 'con cuantas PyMEs te reuniste'. Pido disculpas por el revuelo generado (no fue mi intención) pero no por lo dicho".

A raíz de este tuit, distintos usuarios de la red lo cruzaron con sus comentarios. "Andá a laburar cobarde", le respondió un usuario. "En chancletas retrocediste pero te hacías el machito desde el palco. Con Myriam no", apuró otro.

Mirá cómo se llevaron a Tomás Agote

"No soy patotero. Soy un trabajador. No insulté, buscá la grabación. No amenacé. Mi ERROR y por el que pido disculpas, es haber generado un revuelo", le respondió a la diputada de Frente de Izquierda Romina del Plaá, luego de que esta haya publicado un tuit aborreciendo los actos de Agote.

"Repudiamos el intento del oficialismo de llenar el recinto de patoteros. En este caso se trató de un empresario amigo del Gobierno que insulto a mi compañera del FIT-U Myriam Bregman. Con amenazas no nos van a callar adentro ni afuera del congreso", había tuiteado del Plaá.

Durante la sesión, Tomás Agote agredió con insultos a Myriam Bregman. El hombre fue desalojado del palco del recinto por personal de Seguridad luego de que distintos bloques opositores se lo solicitaron con vehemencia al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Así fueron los insultos desde dentro

La primera que le pidió al titular de la Cámara que procediera a "desalojar a los barras" fue la vicepresidenta primera, Cecilia Moreau, quien advirtió que habían en las plateas del recinto "fuerzas de choque" para "amedrentar" a los legisladores y que no importaba a qué fuerza política respondieran.

Menem intentó proseguir el orden de la sesión, que en ese momento transitaba el bloque de cuestiones de privilegio, pero el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, tomó el micrófono y le avisó al titular de la Cámara que hasta que no retirase al agresor, no iba a tolerar la continuidad de la sesión.