Milei, Alberdi y las ideas liberales

Juan Bautista Alberdi, político argentino, escribió "Bases y puntos de partida para la organización política de la República en 1852. Este trabajo le apasiona tanto al actual presidente, Javier Milei, que decidió usarlo como inspiración para colocarle un título a su ya conocida ley ómnibus. El nombre oficial de la normativa es "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos". El máximo mandatario habló de las ideas de Alberdi en su discurso inaugural en el puesto, y se propuso la continuidad de ese proyecto.

Patricia Kolesnicov, periodista y escritora, habló con MDZ Radio 105.5 FM y comparó el trabajo de ambos políticos y buscó puntos de relación entre sus ideas. "No tengo la menor duda de que Alberdi respaldaría a Javier Milei", argumentó. Y explicó que "lo que hice cuando Milei empezó a hablar de las bases, fue sentarme y leer las bases completas. Para mi sorpresa, encontré un programa absolutamente liberal. Alberdi redacta sus bases en 1852, y es la base de la constitución del 53', que incluso se hace un proyecto constitucional que no es exacto al que finalmente sale. Después hay una negociación, es bastante parecido al contexto actual. Él impuso el famoso gobernar es poblar. Uno dice que Estados Unidos se salvó poblando, pero si todos hubieran sido chinos o negros, Estados Unidos no sería lo que es. Alberdi dice que la máquina del progreso la manejan los ingleses".

"Algo muy interesante que dice Milei, que lo estoy parafraseando, es que una Constitución es un proyecto. Es muy importante definir en qué momento y para qué se usa una herramienta así. Entonces, cuando uno lee la ley de Milei tiene que pensar en eso, está escribiendo para su tiempo y para su proyecto, no son leyes inamovibles y veredas de Dios", agregó.

Juan Bautista Alberdi.

Hilando relaciones, continuó: "En la época de Alberdi había una intención de formar una república y todavía había alianzas provinciales distintas, de las cuales Buenos Aires quedaba siempre fuera porque siempre se ponía afuera. Él acá trata de juntar y someter las provincias, él dice nos ponemos y las provincias van a tener que delegar poderes y facultades, y si queremos hacer un gobierno central, no se puede delegar y a la vez retener el poder, entonces ellos tienen que manejar otro y tienen que aceptar la autoridad central".

Kolesnicov citó a Juan Bautista Alberdi: "Yo no veo por qué en ciertos casos no puedan darse facultades omnímodas para vencer el atraso y la pobreza, cuando se dan para vencer el desorden, que no es más que el hijo de aquéllos", en relación a la idea de Milei de delegar facultades. Y sostuvo que "entonces, él dice que siempre hay algún recurso legal para dar facultades frente a una amenaza externa al gobernante. Yo pienso que esto pareciera hecho como para Milei".

