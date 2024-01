Las fuertes declaraciones cruzadas de los diputados antes de sesionar

Este miércoles se sesiona en la cámara de Diputados la Ley "Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos", más conocida como ley ómnibus, en lo que se estima que sea la sesión más larga de la era moderna. "Va a ser una sesión inédita en estos 40 años de democracia", señaló la diputada Victoria Tolosa Paz en esta línea.

Previo al ingreso al recinto, los diputados hablaron con la prensa presente, en donde dejaron títulos y cruces destacados. El diputado del monobloque Avanza Libertad, José Luis Espert, anticipó que la denominada oposición dialoguista "va a votar las facultades delegadas".

"Tenemos gran expectativa de que la ley salga porque es a favor de la libertad de los argentinos. Sí creo que la oposición dialoguista va a votar las facultades delegadas, seguramente va a haber modificaciones porque son más de 500 artículos y vamos a llegar a un acuerdo en el trascurso de hoy", sostuvo Espert.

"Se mantienen las privatizaciones de empresas del Estado", aseguró, y que hay un listado "de privatizaciones al 100% y otras menos". "Yo lo voto en general y en particular, no es una ley desguazada, es la ley que han decidido los representantes", agregó.

Las declaraciones de José Luis Espert en la previa

Finalmente, Espert aseguró que "más que quitar partidas discrecionales a las provincias", la política tiene que entender que "el exceso de gasto público no es solo nacional". "No se negocia la coparticipación del impuesto país, no hay coparticipación de un impuesto que hay que eliminar luego de que desaparezca la emergencia", concluyó.

Cristian Ritondo, diputado por Juntos por el Cambio y presidente del bloque de diputados del partido, también se expresó con la prensa. Adelantó que su espacio votará a favor de la ley: “hay que ayudar al Gobierno para que tenga la mejor" norma "posible”.

Aunque el PRO "no gobierna", su bloque tiene "una colaboración responsable, porque con una gran parte del proyecto", hay una "identificación”, explicó. Sobre la extensión de la sesión, comentó que “será alrededor de 50 horas". "Veremos si podemos tomar un cuarto intermedio luego de la discusión en general y antes de pasar a la discusión en particular”, dijo en este contexto.

Cristian Ritondo: "hay que ayudar al Gobierno para que tenga la mejor"

En otra línea, defendió el protocolo antipiquetes llevado a cabo por Patricia Bullrich durante las marchas y los piquetes: “no se prohíbe ninguna protesta, sino que se trata de ordenar el espacio público”, tras venir de “un desorden donde durante muchos años el caos ha tomado la calle”.

Desde la izquierda también se pronunciaron. Myriam Bregman, diputada por el Frente de Izquierda, indicó: "Hoy llegó la hora de la verdad. No sabemos en qué momento se van a anunciar los cambios que le hicieron al dictamen firmado la semana pasada en el plenario de comisiones. Parece que hay muchos diputados a los que no les importa, porque lo que quieren es que se mantenga este ajuste. Varios legisladores dijeron en los pasillos que no iban a votar esta ley, y ahora dicen que lo harán".

"No queremos que una escuela explote por una garrafa como pasó en Moreno. Los establecimientos educativos deben estar en condiciones, no como pasó durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri", apuntó.