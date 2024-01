Ley Ómnibus: el bloque de Miguel Ángel Pichetto fijó su postura y anticipó que "no votará a libro cerrado"

Mientras el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, empieza a definir la conformación de las primeras cinco comisiones, los bloques parlamentarios empiezan a tomar su postura sobre la Ley Ómnibus. Este miércoles el bloque Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto se reunió y planteó su posicionamiento. "Queremos darle al Ejecutivo las herramientas que necesita para gobernar, pero de ninguna manera eso significa que vamos a votar a libro cerrado”, indicaron.

En esta reunión, el bloque que componen lilitos, socialistas, monzoístas y peronistas no K acordó mostrar buena predisposición con las reformas que el nuevo Gobierno quiere llevar adelante. Sin embargo, se esforzaron en aclarar que eso no implica que no negocien ni busquen modificaciones.

“Queremos aportar ideas que mejoren la norma y corrijan errores, con todas las garantías que una oposición debe darle a todos aquellos que no necesariamente están representados por el Gobierno", dijo uno de los participantes luego del encuentro. "Estamos manteniendo reuniones con muchos de los sectores involucrados en las reformas para conocer en profundidad cada tema”, agregó.

Este espacio que aglutina a una parte de los exmiembros de Cambiemos quiere tomar distancias de las idas y vueltas que tiene el PRO y la UCR con este tema. Ambos partidos tienen hacia adentro distintas posturas con este tema y todavía no logran encontrar un criterio para plantarse frente al megaproyecto de ley que presentó Javier Milei.

El bloque definió su postura mientras los exsocios quedan marcados por divisiones internas. Crédito: Prensa

En la UCR hay un sector que encabeza el presidente del bloque de Diputados, Rodrgio De Loredo, que tiene que ver con no obstruir el plan de Gobierno de Javier Milei. Además, saben que sus votantes se inclinaron por la opción libertaria, y para reencantarlos no quieren alejarse mucho, al menos por ahora de La Libertad Avanza.

Una postura distinta es la del presidente del partido UCR, Martín Losuteau, que si bien puede llegar a aceptar alguna de las propuestas, rechaza la decisión de avanzar con una ley que tiene más de 600 artículos y que trata temas que van desde seguridad hasta electorales.

En ese escenario Hacemos Coalición Federal recoge el guante y apunta a ser el primero de los espacios que estuvo en Cambiemos y toma una posición clara: darle herramientas al Gobierno pero no acompañar a ciegas cualquier proyecto.

"Aceptamos el tratamiento del proyecto en las cuatro comisiones que propuso la presidencia de la Cámara, para debatir así los temas que hacen a la urgencia en materia económica y social de este momento", señaló uno de los legisladores que estuvo presente, y cerró: "Por eso instamos a la misma a que constituya las comisiones para iniciar el debate parlamentario. Tenemos total predisposición para trabajar en que el país salga de la crisis”.