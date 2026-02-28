Miguel Ángel Pichetto; si en vez de "perdonarse" piden simultáneamente perdón

Miguel Ángel Pichetto es un auténtico político profesional. Ha dedicado su vida al servicio público, ocupando diversos cargos tanto electivos como en la gestión directa administrativa.

Quizás su única frustración haya sido no conseguir su objetivo más deseado; ser gobernador de la provincia de Río Negro, donde comenzó su larga carrera política, pese a haber nacido en Banfield, provincia de Buenos Aires. En tres oportunidades se vio frustrado.

En 1983 debutó como concejal en Sierra Grande, dando inicio a un largo periplo. Intendente, legislador provincial, congresal provincial, diputado nacional, senador nacional, miembro del Consejo de la Magistratura Nacional, e integrante de la Auditoría General de la Nación.

Fue jefe del bloque de senadores peronistas durante 17 años, acompañando con convicción y lealtad, las presidencias de Néstor y Cristina . Su persistencia y labor efectiva permitió evitar el desafuero de Cristina, asegurando su permanencia en el poder y la libertad personal.

De verba clara, contundente y fundada, nunca escatimó su presencia pública, abordando todo tipo de temas frente a la requisitoria a la que se enfrentaba. Respetuoso del verticalismo peronista, siempre apoyó las iniciativas oficialistas, incluso las extremas como la Resolución 125 de retenciones al campo o el Memorándum con Irán.

Sin tapujos ni mediatintas, aunque con alguna contradicción entre su postura sólida de adhesión al capitalismo económico, afirmada desde el pero kirchnerismo, que se ubica exactamente en las antípodas. Basta recordar la parte de la marcha peronista que subraya”combatiendo al capital”. Extraño.

Extraño, pero no tanto, porque fue compañero de Mauricio Macri en la fórmula presidencial fallida en las elecciones de 2019. Del perokirchnerismo al macrismo, sin escalas.

miguel a pichetto.jpg Télam

Desde ese paso frustrado y en la Cámara de Diputados de la Nación se unió a un grupo de diputados apartados del justicialismo y del nuevo poder libertario, acompañando algunas iniciativas oficiales, pero endureciendo su posición opositora progresivamente hasta confrontar abiertamente con la política oficialista.

Sorprendió recientemente manteniendo una reunión con la condenada ex presidenta Cristina Kirchner en su residencia domiciliaria donde cumple su prisión.

Hizo público ese encuentro, acompañado por el inefable Guillermo Moreno, volvió a sus fuentes; que en realidad nunca abandonó, dejando, amén de la reconciliación política, un par de frases que llamaron la atención.

“Los peronistas debemos perdonarnos ”. Una vez reconciliados los peronistas, constituyendo un gran frente, podrían volver al poder. Agregó que “cualquier gobierno peronista es mucho mejor que este gobierno que nos está gobernando a los argentinos y nos está dejando en la miseria”.

Toda opinión y acción política es válida, legítima y aceptable. Pichetto ha vuelto a sus raíces, luego de un tránsito extraño y frustrado por otros caminos. Pero vale una reflexión.

Junto con perdonarse entre sí, los perokirchneristas podrían plantearse reconciliarse con parte importante de la sociedad argentina. Paso previo imprescindible.

Se pueden recordar nombres y hechos que desde ese espacio contribuyeron a que el país se encuentre en el estado calamitoso al que llegó y por el cual un “mea culpa” sincero y sentido resulta inevitable.

Nombres a recordar:

Isabel Martinez de Perón, José Lopez Rega, Héctor Cámpora, Raúl Lastiri, Augusto Vandor, Lorenzo Miguel, Lorenzo Sigaut, Rubén Righi, Saúl Ubaldini, Montoneros, J P Revolucionaria, Triple A.

Lista más reciente:

Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Amado Boudou, Julio De Vido, Sergio Massa, Aníbal Fernández, Juan Grabois, “Chino” Navarro, José López, Alicia Kirchner, Ricardo Jaime, José Alperovich, Claudio Uberti, Wado De Pedro, Cristóbal López, Fabián De Souza, Roberto Baratta, Jorge Capitanich, Milagro Salas, Sergio Uribarri, Rudy Ulloa, Los secretarios K, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela, Claudio Tapia, Los barones alcaldes, Pablo Toviggino, Luis D’ Elía, Hugo Moyano, Pablo Moyano.

Mención especial: Alberto Fernández.

La lista continúa.

Los hechos a mencionar son numerosos y algunos graves, como: la guerrilla instalada, que devino en la dictadura militar asesina, el asesinato de Rucci, la triple A, la renuncia a la vicepresidencia de”Chacho Alvarez”, el golpe a Fernando De La Rúa, la lucha con el campo, el Memorándum con Irán, el manejo de la muerte de Nismann, la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía y presidente de hecho, con las SIRA de la mano de Tombolini y el elevado índice de inflación rumbo a la híper. La lista continúa.