Fallo contra el DNU: Rodolfo Barra confía en que la decisión "sea revocada"

El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, le quitó importancia a la medida cautelar impuesta por la Justicia del fuero laboral al DNU de Javier Milei y se mostró confiado en que el fallo se caiga.

"Creemos que en pocos días más, la semana que viene, aplicaremos la reforma laboral", sostuvo de forma optimista y calificó a la decisión de "muy endeble, pegada con alfileres".

"No van a pasar muchos días para que sea revocado. Salvo que a la Cámara Laboral se le ocurra otra cosa, cuando le pidan el expediente no enviarlo, guardarlo en algún lugar que no se encuentre", afirmó.

En contacto por LN+, Barra, quien apeló la medida, argumentó los motivos que tiene el Gobierno para que la causa se siga tramitando en el fuero Contencioso Administrativo Federal y no en La Cámara Nacional del Trabajo, quien este miércoles dio lugar al planteo de la CGT contra el decreto.

"La Cámara laboral no tiene jurisdicción en el tema, ya estaba asumida por el fuero contencioso administrativo. Además, los motivos que da no son acertados, está haciendo una evaluación que corresponde hacer al Congreso. Lo apelaremos y lo vamos a discutir", reiteró.

En ese sentido, el abogado consideró que la Cámara en lo contencioso administrativo "va a notificar que actuaron fuera de competencia porque ya lo habían notificado que estaba radicado en ese fuero".

"No quieren entorpecer la acción de gobierno, quieren mantener ciertas normas que hasta ahora han dado prueba de fracaso", manifestó y habló de "empujar que la reforma para que se haga".

Respecto a la decisión judicial, Barra reveló que no pudo conversar del fallo con Milei pero si con el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona. "Para mí fue sorprendente, porque nunca pensé que habiendo perdido la jurisdicción iban a dictar un fallo", insistió.

"No va a terminar esto aquí, seguirá la pelea judicial, y también seguramente la pelea legislativa. Dios quiera que no nos equivoquemos y que esto sea positivo", sentenció.