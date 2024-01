Se terminaron las vacaciones y la Legislatura retoma su actividad: ¿habrá ley ómnibus mendocina?

Tras el receso durante el mes de enero, la Legislatura provincial retoma su actividad esta semana. Tanto Diputados como Senadores acudirán al recinto nuevamente, pero en el marco del período de sesiones extraordinarias. Para la administración cornejista, la Casa de las Leyes "funcionará como siempre", pese a que todas las miradas estén sobre el debate de la denominada "ley ómnibus" en el Congreso de la Nación. En Casa de Gobierno reconocen que "hay proyectos del Ejecutivo que van a esperar unos días para presentarlos porque dependen en parte de lo nacional". También podría replicarse la iniciativa a nivel local.

Ambas Cámaras de la Legislatura de Mendoza estarán habilitadas a tratar (y sancionar, en el caso que se obtengan las mayorías necesarias), los siguientes expedientes: proyectos de ley y asuntos que cuenten con estado parlamentario y los que ingresaron hasta las 24 horas del último 30 de octubre en las mesas de entrada de ambas cámaras, aun cuando no tuvieran el estado parlamentario.

También aquellos asuntos que ingresen con posterioridad a esa fecha que no sean proyectos de ley (resoluciones, declaraciones, pedidos de informe, etc.). Se suman proyectos de ley ingresados después de esa fecha enviados por el Poder Ejecutivo, o presentados por algún legislado y que el Gobierno solicite formalmente su tratamiento en extraordinarias. El periodo

Existen dos temas clave que cobrarán protagonismo durante febrero. Por un lado, ante la ola de delitos del último mes, tanto el PJ como el Partido Demócrata pidieron la constitución inmediata de la Bicameral de Seguridad. Por el otro, legisladores peronistas citarán al procurador Alejandro Gullé y a Paula Quiroga, fiscal de la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción Automotores, quien reconoció no solo el incremento de los robos, sino también de la violencia en los mismos

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, consideró en diálogo con este medio que "hoy no está en la agenda avanzar sobre la Bicameral. De todos modos vamos a escuchar el planteo de la oposición en el transcurso de los próximos 20 días. Hay que definir si preside diputados y senadores. La ley establece que un año preside Diputados y el otro Senadores. El año pasado le tocaba senadores y no se constituyó".

Asimismo, sí confirmó que sí se debatirá en la Cámara la ley de escribanos públicos. "En Diputados vamos a aceptar la modificación a la ley de escribanos públicos que viene del Senado. Esa ley regula la de los exámenes de escribanos y termina con un conflicto existente sobre los registros notariales".

Los hechos ocurridos durante el último mes provocaron la reacción de los bloques opositores para conformar la Bicameral de Seguridad.

En tanto que la novela que tiene como protagonista a Janina Ortiz, diputada provincial de La Unión Mendocina, continuará en lo que refiere a la posibilidad de que quede suspendida de su banca.

Janina Ortiz perdió sus fueros a fines de 2023 -apenas asumió-, luego de que la Cámara de Diputados aprobara de forma unánime los pedidos de desafuero solicitados por dos fiscales que investigan a la exsecretaria de Gobierno de Las Heras por los delitos de fraude a la administración pública y coacciones. De esta manera, la esposa del exintendente lasherino Daniel Orozco ya no cuenta con inmunidad procesal y se abrió la puerta para quedar imputada. Fue notificada para presentarse ante la Justicia el 27 de diciembre para su imputación formal, pero no acudió al Polo Judicial porque no ha habían pasado los tres días hábiles correspondientes para apelar. La situación se dilató por el inicio de la feria judicial, aunque en los próximos días podría haber novedades con la reactivación de los organismos de Justicia. La negativa podría ser un argumento para que a nivel político tenga más presión y hay quienes promueven que sea suspendida.

"Hay que definir el proceso que se inició el año pasado y que quedo abierto. Hay que convocarla para que ella argumente sobre el proceso de suspensión", comentó Lombardi, quien aclaró que puede abordarse porque "es un expediente que no es sanción de ley". La diputada de La Unión Mendocina, Janina Ortiz.

¿Ley ómnibus provincial?

Se baraja la posibilidad de que el gobernador Alfredo Cornejo siga los pasos del presidente de la Nación, Javier Milei, y envíe un paquete de leyes que tenga con similitudes con la denominada "ley ómnibus", hoy discutida en el Congreso. El Ejecutivo provincial aún no define los detalles. Sobre este aspecto, Andrés Lombardi sostuvo: "No sé si va a ser un paquete completo o si van a ser iniciativas del Ejecutivo. Es indistinto. Hay cosa que por naturaleza arrancan por DIputados, por ejemplo lo presupuestario. No está definido todavía".

Y aportó que "Mendoza no necesita un proceso de refundación. No hay obligación de un paquete de leyes rápido. De hecho, Mendoza viene cambiando un montón de cosas en los últimos 8 años. Por ejemplo con la reformas procesales, educación, salud, etc.".

En ese orden, deslizó que en el próximo tiempo mantendrá un encuentro con el mandatario provincial, su equipo y los titulares del bloque oficialista. "Seguramente nos reuniremos con Alfredo", indicó. Andrés Lombardi, Alfredo Cornejo y Tadeo García Zalazar.

En el Senado también habrá movimiento. En diálogo con MDZ, la vicegobernadora y titular del Senado, Hebe Casado, señaló que "hay algunas declaraciones de interés, está lo del agente encubierto digital -que vuelve en revisión al Senado- y, también, una expropiación que quedó pendiente en diciembre. Este lunes tenemos reunión de labor parlamentaria y veremos si tenemos acuerdo con los bloques para tratarlos"

Consultada sobre la anunciada intención de modificar la Ley de Residencias Médicas de la provincia, Casado comentó que el borrador "se está trabajando con el Ejecutivo" y que "le faltan algunos detalles antes de ser presentado".