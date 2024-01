Paritarias 2024: la propuesta salarial del Gobierno sumó el rechazo de ATE

El Gobierno de Mendoza reanudó este lunes las negociaciones paritarias con los gremios estatales. Los representantes oficialistas llevaron a la mesa paritaria una propuesta salarial que consistió en un bono e incrementos del 12% en febrero y marzo. El ofrecimiento fue rechazo primero por el SUTE y luego por ATE.

El Ejecutivo provincial decidió adelantar la discusión salarial con los gremios luego de que el INDEC informara que la inflación de diciembre trepó al 25%.

El primero de los encuentros paritarios fue con el SUTE, cuya secretaria general, Carina Sedano, manifestó el rechazo a la propuesta oficial. Tras esa reunión, fue el turno de ATE, representando al Régimen 15 de los no profesionales de la salud, que tampoco aceptó el ofrecimiento.

La propuesta salarial que llevó el Gobierno provincial a la mesa paritaria consistió en ofrecer una suba del 12% en febrero y un 12% en marzo, además de una suma fija de $60.000 no remunerativa y no bonificable a pagar en febrero.

Roberto Macho, secretario general de ATE, expresó que “ha sido rechazada la propuesta por ser insuficiente”. “Tenemos que entender que la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido los trabajadores, la inflación y por el otro lado la devaluación. No podemos estar aceptando un 12% aumento salarial”, agregó.

En este sentido, indicó que “tenemos que tener una base de salario para que los trabajadores puedan llegar a comer hasta fin de mes y que sea superior al 50% de aumento salarial al básico de revista para los primeros tres meses del año”.

A su vez, consideró que “si entregan un bono no remunerativo y no bonificable, que sea un bono que se pueda sentir y por ende no puede estar por menos de 100.000 pesos”.