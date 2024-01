Reapertura de paritarias: la fórmula especial que exigirán gremios estatales

En medio de la crisis económica que atraviesa el país con una pronunciada escalada inflacionaria, el Gobierno de Mendoza dará inicio este lunes a las paritarias con los gremios estatales. Todo anticipa que serán unas negociaciones duras con los representantes sindicales, quienes en la antesala de las reuniones adelantaron que exigirán que se aplique una fórmula que actualice los salarios al avance de la inflación. No obstante, desde el Ejecutivo provincial ya advirtieron que tiene un escaso margen para las ofertas de mejora en los sueldos estatales.

La reapertura de paritarias estatales en Mendoza estaba prevista para el mes de abril, según se había acordado tras el cierre de la instancia de negociaciones en el 2023. Sin embargo, el gobernador Alfredo Cornejo decidió adelantar dos meses el comienzo de la discusión salarial, el mismo día que el INDEC dio a conocer que la inflación del mes de diciembre fue del 25% y que la suba de precios acumulada durante el año pasado había sido del 211%.

Los encuentros arrancarán el lunes a las 9 en la sede de la Subsecretaría de Trabajo cuando se siente a la mesa paritaria el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), el gremio estatal más grande de la provincia. Esa misma jornada continuarán las reuniones con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), otro de los sindicatos con mayor cantidad de empleados públicos afiliados, que a las 11 representará al Régimen 15 de los no profesionales de la Salud y a las 12 será el turno del Régimen 5 de los trabajadores de la Administración Central.

En tanto las audiencias continuarán durante toda la semana, destacando que el martes a las 9 asistirán los dirigentes de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) que representa en las negociaciones a los estatales del Régimen 27.

Las exigencias de los gremios

Si bien cada gremio irá con un planteo particular al encuentro con los miembros paritarios del Gobierno, todos coinciden en que, a raíz de los altos índices inflacionarios, no puede haber reuniones cada un mes y exigirán al Ejecutivo que proponga una fórmula especial de actualización salarial que esté atada a los incrementos de precios y del costo de vida ya sea mensual o trimestral. Si bien no usaron la misma denominación, sería un esquema similar al de la “cláusula gatillo” que aplicó Cornejo durante su primera gobernación y que descontinuó su sucesor Rodolfo Suarez.

Pero además de esto, los representantes sindicales reclamarán por la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron los trabajadores estatales en los últimos meses de altísima inflación, que no estuvo prevista en los acuerdos paritarios que se cerraron a finales del año pasado.

El primer round de la paritaria 2024 será con el SUTE. El secretario gremial del sindicato docente, Gustavo Correa, anticipó que el lunes irán esperando ver cuál será la propuesta que lleve el Gobierno. “Hay que ver la inflación de enero. Nosotros hasta noviembre veníamos más o menos acompañando el proceso inflacionario y con la inflación de diciembre se perdió y con la de enero va a explotar. No queremos ser la variable de ajuste del Gobierno provincial”, indicó.

El SUTE será el primer gremio estatal en sentarse a la mesa paritaria.

Respecto a las exigencias que llevaran a la discusión, planteó que “vamos a pedir la recomposición salarial de lo que perdimos”. “Y queremos encontrar algún mecanismo que nos permita ir resolviendo más coyunturalmente lo que viene. Hoy no es posible juntarse cada tres meses con inflación como la que estamos teniendo”, expresó respecto a una eventual fórmula de actualización salarial.

En este sentido planteó que “el Gobierno tiene un mecanismo de actualización con las empresas para la obra pública, así que por ahí podemos encontrar algún camino”.

A su vez, el secretario general de ATE, Roberto Macho, pidió que en la reunión se tengan en cuenta dos variables. “Una es la pérdida de poder adquisitivo que ha habido producto de la devaluación, eso no se puede dejar de lado. Y la otra variable es la inflación”, manifestó.

“No nos podemos sentar a paritar todos los meses como estábamos haciendo, es una locura hacer eso. Así que lo que estamos planteando es un esquema de paritarias cada tres meses y que los aumentos salariales tengan en cuenta la inflación pero también la pérdida del poder adquisitivo y la devaluación que ha habido. Y para compensar eso hay que ver alguna clase de esquema, aparte del aumento salarial, con incrementos no remunerativos y no bonificables para compensar lo que se ha perdido en los meses de diciembre y enero”, expresó. ATE mantendrá varios encuentros durante la semana, representando a distintos sectores de la administración pública.

Si bien destacó que los porcentajes de suba salarial que exigirán deben discutirlos primero en asambleas, advirtió que “si las paritarias son trimestrales tiene que ser porcentajes trimestrales, no mensuales, así que estamos planteando arrancar por lo menos con un 50%”. “Además tendría que haber una suma fija o un bono de mínimo $100.000”, agregó.

En tanto, el representante sindical no considera que una eventual “cláusula gatillo” sea el mejor sistema de actualización, ya que remarcó que tiene un impacto dispar según la escala salarial de los estatales. “El tema es que varía porque no es lo mismo esa cláusula en un juez o un médico que en un enfermero. No conviene para los sectores con salarios más bajos”, señaló.

Por su parte, Claudia Iturbe, secretaria general de Ampros, adelantó que irá a la mesa paritaria pidiendo una recomposición salarial respecto del año pasado. “Terminamos en un aumento salarial en promedio del 140% y la inflación fue del 211%”, sostuvo.

Al mismo tiempo, indicó que el objetivo de la reunión debe ser “plantear una fórmula de actualización con esta inflación tremenda, porque no podemos estar sentados en paritarias todos los meses. Es una locura por el nivel de desgaste. Nos tenemos que sentar a hablar pero no de la inflación, que está y hay que actualizar en base a ella. El problema es que cada vez hay menos especialistas y más pacientes en el sector público de la salud. Lo que tenemos que discutir es qué respuesta le vamos a dar a la gente en ese sentido”, expresó. Claudia Iturbe, titular de Ampros, pidió una fórmula que aumente el salario por inflación.

En esta línea propuso incorporar “una fórmula que nos vaya aumentando el salario por inflación o si quieren atada también a la recaudación. Llevamos los índices de la recaudación y han sido todos los meses del año pasado superiores a la inflación y terminaron con 42 mil millones de pesos de superavit”.

Finalmente terminó advirtiendo que “ya perdimos el 36% en el 2020 y vamos a perder el 70% en el 2023, entonces los profesionales se van a ir y no va a quedar nadie”.

La advertencia del Gobierno

Al día siguiente de anunciar la reapertura de paritarias, el gobernador Cornejo se refirió a la postura que llevará el Gobierno provincial a las reuniones. El mandatario provincial advirtió que hay muy poco margen de negociación a raíz de la merma en la recaudación provincial y pidió sensatez a los dirigentes sindicales.

“La oferta que hagamos tiene que ver mucho con la recaudación. Que sean sensatos los dirigentes sindicales y no generen expectativas que el Gobierno no va a poder satisfacer. Dependemos de la recaudación”, manifestó durante una conferencia de prensa semanas atrás.

En el Ejecutivo provincial remarcan que la caída de la recaudación se debe a la disminución en el reparto de fondos de coparticipación provenientes de Nación, a raíz de las modificaciones que se implementaron sobre el final del gobierno de Alberto Fernández en el Impuesto a las Ganancias y que la gestión de Javier Milei ha decidido mantener hasta el momento. A su vez desde el Ministerio de Hacienda provincial han destacado también que ha habido una caída en la recaudación de los impuestos provinciales, la cual ha sufrido una baja en términos reales de entre el 10% y el 15% dependiendo del tributo que se tenga en cuenta.

En tanto, las proyecciones económicas del equipo de Gobierno para los próximos meses son desalentadoras, ante un escenario de completa incertidumbre respecto al rumbo de la macroeconomía.