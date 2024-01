Sin el capítulo fiscal, el Congreso no tendrá obstáculos para aprobar la primera ley de la era Milei

La eliminación del capítulo fiscal de la ley ómnibus anunciada por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, cambió de lleno el panorama en el Congreso de la Nación de cara al tratamiento de la primera ley del Gobierno de Javier Milei.

La oposición dialoguista no tendrá mayores inconvenientes en aprobar el grueso del proyecto, aunque todavía quedan algunas sobre qué quedará plasmado en el dictamen final. "El Gobierno reculó después de entender (un poco tarde) que iban a tener un bautismo parlamentario con 200 votos en contra en jubilaciones y retenciones y que eso luego se traduciría en un tobogán en la opinión pública", analizó una fuente parlamentaria de la UCR.

"Celebramos que el Ejecutivo haya escuchado nuestros planteos. Buscar el equilibrio fiscal es una meta compartida que alcanzaremos con el análisis cuidadoso y el tiempo necesario, considerando su impacto en la vida de cada ciudadano", dijo Soledad Carrizo (UCR), que firmó el dictamen, pero no estaba dispuesta a votar una buena parte del paquete fiscal que finalmente Caputo decidió eliminar.

Sin embargo, estos sectores plantean todavía algunos reparos. "Se da por descontado que implica retenciones, pero hay que ver si ley de Pesca, Biocombustibles e Hidrocarburos también se retiran. Dan por hecho que también sacan jubilaciones", dijo una de las diputadas dispuestas a dialogar y a votar el proyecto oficialista.

Germán Martínez planteó sus advertencias luego de la eliminación del capítulo fiscal. Crédito: Télam

En paralelo, el kirchnerismo mantiene que "el espíritu de esta ley es la delegación de facultades para que Milei pueda hacer en un año todo lo que el Congreso no va a aprobarle". "Retiran la parte fiscal porque no querían negociar con sus aliados un proyecto de equilibrio. Está claro que ahora van por tres cosas :1)Facultades delegadas. 2)Flexibilidad para tomar deuda. 3)Privatizaciones (FGS). Acá hay que poner el ojo. Especialmente en el punto uno", enumeró Leandro Santoro (Unión por la Patria).

"Milei sólo quiere superpoderes (facultades delegadas). Es el corazón de la ley", indicó el mismo Germán Martínez en Twitter después de que se conociera el anuncio. Un sector del peronismo también consideró que el Gobierno tomó nota de la movilización del miércoles y decidió no avanzar en una serie de medidas que iban directo contra el bolsillo.

Con esta definición, el oficialismo se apresta a conseguir esta vez el número necesario no sólo para el quórum y la votación en general, si no, para que el gobierno no sufra una derrota política el martes, cuando posiblemente se sesione. Igualmente, la ley será más parecida a una "ley remis que a una ley ómnibus". A la eliminación del capítulo fiscal se suma la reforma política y una buena parte del capítulo de cultura.