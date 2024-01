Javier Milei participó del acto de la Shoá: qué dijo sobre Hamás

El presidente Javier Milei participó del acto en conmemoración al Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, celebrado en el Museo del Holocausto. En el mismo, no consideró explícitamente a Hamas como un grupo terrorista, cuestión que generaba expectativa dentro de la comunidad judía argentina y global.

De todas maneras, durante el discurso señaló que la "Argentina no silencia frente al terror de Hamas". "Tenemos que ser firmes en nuestra posición de intransigencia con el terrorismo, y no mirar para otro lado", señaló en el marco del acto terrorista llevado a cabo por Hamas el pasado 7 de octubre, en donde "desde el holocausto que no ocurría el asesinato coordinado de tantos judíos en masa en un mismo día".

"Argentina no silencia frente al terror de Hamás, y exige la liberación inmediata de todos los civiles secuestrados, incluidos nuestros once compatriotas", exigió Milei, arengado por los aplausos de los presentes. Además, se comprometió que durante su mandato, continuará trabajando junto a las "organizaciones de la comunidad judeo-argentina para lograr una sociedad más respetuosa de la diversidad cultural y religiosa".

Recordó su viaje a la "Tierra Santa", previsto para principios de febrero, en donde prometió que fortalecerá el vínculo "diplomático, comercial y de amistad" con el Estado de Israel. Por otro lado, y en el marco de los 30 años al atentado a la AMIA, también se comprometió a "seguir trabajando para apoyar la justicia, y poner fin a la impunidad que rodea este crimen aberrante, y a la tragedia al atentado de la embajada de Israel".

Javier Milei durante su discurso en el Museo del Holocausto. Foto: Captura de pantalla de transmisión oficial

En el contexto del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, mencionó que este día se conmemora "memoria de las victimas" que dejó la Shoá. "Una de las atrocidades más grandes de las que se tenga memoria contra el pueblo judío, y contra la humanidad toda", describió Milei.

Además, destacó la resiliencia que, según él, tiene el pueblo judío. "La cualidad de enfrentar la adversidad, de resistir la opresión, de recuperar la fuerza, y de volver a florecer", considera Milei como una de las "cualidades mas admirables" de la comunidad Judía.

Previo a los discrusos, hubo un encendido de seis velas, en conmemoración de los seis millones de judíos asesinados durante la Shoá. Javier Milei encendió la vela Shamash, la vela que enciende todas las demás en la religión judía, traducida literalmente como "servidor" o "asistente". Lo hizo junto a Lea Zajac, sobreviviente del campo de exterminio Auschwitz-Birkenau.

Javier Milei durante el encendido del Shamash junto a Lea Zajac. Foto: Captura de pantalla de transmisión oficial

Quien también habló durante el acto fue el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri. Durante el mismo, también exigió la inmediata liberación de civiles secuestrados por Hamas. También arengó por el dialogo interreligioso, recordando los dos ataques terroristas que vivió la Argentina: "lo hemos sufrido en carne propia".

Escuchá el discurso completo

La cuenta oficial de la Oficina del Presidente confirmó su llegada al recinto mediante un tuit, y una foto con personalidades de la comunidad judía.

"El presidente Javier Milei participa del acto en el Museo del Holocausto de Buenos Aires que recuerda el 79° aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau", confirman desde la cuenta. Además, acompañaron la publicación con una foto.