Punto por punto: cuáles son los recortes que puede o no hacer el Gobierno a las provincias

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró a través de su cuenta de X, que estaban estudiando cómo serían los recortes en las partidas a las provincias en caso de que haya modificaciones en los artículos económicos de la ley ómnibus. El mensaje del funcionario sentencia que "hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico".

Tras esto, varios referentes políticos provinciales cruzaron al mandatario nacional. Julián Eduardo Sadofschi, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y se refirió al anuncio del ministro y habló sobre la posibilidad de que se cumpla su sentencia. Primero, explicó que "por un lado, hay una ley de coparticipación que hay que revisarla y modernizarla, es muy vieja, pero esa coparticipación no la pueden tocar. Esto no estaría dentro de esas amenazas que estaría realizando Luis Caputo. La coparticipación va a seguir igual hasta que, en el momento oportuno, haya un cambio en la ley".

"Por otro lado, los aportes del Tesoro nacional son discrecionales, y sobre esto hay una política diaria desde el Gobierno de la Nación en el cual puede subir y bajar los repartos que hacen a cada una de las provincias. Hay provincias que tienen unos ingresos per cápita, relacionados con la cantidad de habitantes que son gigantes, que forman la mayor parte de sus ingresos provinciales. Estos sí podrían llegar a ser tocados desde el Gobierno de la Nación, así como también hizo una especie de amenaza o advertencia sobre los préstamos que pueden realizarse a los bancos provinciales. Estos préstamos que podrían llegar a limitarse, sí pueden llegar a tener un efecto importante en la financiación de cada una de las provincias. A Mendoza, en lo particular, no le pegaría de tal forma porque hoy no tenemos bancos provinciales que necesiten este préstamo", agregó.

Además, aseguró que "el gran ingreso que viene por coparticipación no se tocaría. Lo discrecional y la ayuda que los gobiernos provinciales podrían llegar a tomar a través de los bancos provinciales, sí podrían afectar en algunas provincias, sobre todo las que tienen mayor gasto corriente en una cantidad de empleados y contrataciones públicas. Si el ajuste no es progresivo y es de un día para el otro, el choque va a ser gigantesco, no es la forma acogotando la economía de una provincia".

Luis Caputo advirtió nuevos recortes.

A pesar de todo el revuelo, Sadofschi brindó una buena noticia: "Hay un pequeño respiro para las provincias, pues se ha cambiado la redacción originaria en la cual las economías regionales iban a tener algunos daños importantes desde el punto de vista fiscal, retenciones y demás. Por ejemplo, para Mendoza, es súper importante que no estén las retenciones del 8% que se le habían puesto al vino en un primer momento".

Sobre la posibilidad de llegar al déficit cero dentro del panorama macroeconómico actual del país, comentó: "Eso es quizás una utopía, sería fantástico. Pero yo creo que no, a corto plazo no es posible. Lo que sí, hay que tratar de que sea el objetivo a mediano plazo. La financiación multisectorial, internacional y de los bancos existen, dependemos mucho como país de las tasas que fija Estados Unidos, de los valores de los commodities, de la soja y demás. Es un país que tiene muchas variables externas que son las que van condicionando la economía, tenemos que empezar a ordenar nuestras variables internas que sí son controlables para que, cuando agarramos vientos borde afuera, podamos estar bien ordenados desde adentro. Al déficit cero no lo vamos a lograr en un paso. hay que aplicar políticas de mediano y largo alcance para poder llegar en algún momento".

