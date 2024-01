Ley de Zonas Frías: el lapidario pronóstico de José Luis Ramón para Mendoza

El nuevo proyecto de ley ómnibus enviado por el Gobierno, que incluye varias modificaciones respecto del original, insiste con la intención de eliminar la reducción automática de la tarifa del gas para Mendoza y otras áreas comprendidas como zonas frías.

José Luis Ramón, diputado provincial por Protectora, habló este martes en MDZ Radio 105.5 FM y sostuvo que “era algo previsible, sobre todo con el apoyo de la fuerza política de Juntos por el Cambio, que nunca estuvieron de acuerdo en llevar adelante ese proyecto que tanto nos costó a los mendocinos”.

“Creo que es una equivocación muy grande la que va a cometer el presidente Javier Milei porque justamente la Ley de Zonas Frías no es un tema relacionado con subsidios, sino que es un sistema de comercialización de un producto tan importante como el gas para consumo domiciliario, que se fundó en un fideicomiso en donde los propios usuarios somos los que aportamos a un fondo común que permite equilibrar la balanza entre los que viven en la zona Norte de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, respecto de aquellos que tenemos una temporada invernal que dura tres meses y el consumo se produce, no por ser derrochones, sino por vivir en una zona donde la inclemencia climática no permite consumo restringido del producto”, explicó Ramón.

“Lo que trae esta ley – indicó - es un beneficio a 450.000 familias de nuestra provincia y a más de cuatro millones de usuarios en todo el país”.

Además, señaló que “el dinero lo van a percibir las distribuidoras, todo un negocio que tira por la borda la construcción de un proyecto que iba en línea con mejorar la condición de vida de la familia y los usuarios que vivimos en las zonas con más dificultades en el invierno”.

Y confirmó: “Alguien que esté pagando 2 mil, 8 mil, 10 mil pesos hoy, va a pagar el doble. Sobre todo con el tremendo ajuste que pretenden, las facturas van a tener un incremento de no menos del 500% de lo que actualmente se paga”.

Escuchá la entrevista completa