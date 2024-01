La Ciudad de Buenos Aires aplicó $40 millones de multa a un contratista que usó un camión en la marcha de la CGT

Jorge Macri no quiere contravenciones en el espacio público y además de estar atento al control de la seguridad de la manifestación de la CGT, se ocupó de otros detalles. Fue su ministro de Espacio Público quien expandió la noticia una vez que el Gobierno porteño la difundió. Es que un camión de una empresa contratista irrumpió en las cercanías del Congreso una ubicación que no estaría justificada de acuerdo a lo particular de la jornada y del trabajo a diario de la empresa.

El Gobierno porteño multó por eso con $ 40 millones a la empresa contratista.

La Ciudad "tras detectar la presencia de un camión playo (patente OFL468), propiedad de la empresa AESA contratista de higiene urbana, en la manifestación de hoy, decidió imponerle a la firma una multa de $ 40 millones por incumplimiento contractual", informó el Gobierno de la Ciudad.

Por su parte, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño intimó a los directivos de la compañía a retirar en forma inmediata el vehículo de las inmediaciones del Congreso de la Nación, ya que se encontraba "cumpliendo tareas totalmente ajenas a sus responsabilidades contractuales".

En el mismo sentido, en las redes sociales, el ministro de Espacio Público dio también cuenta de la multa impuesta a la empresa contratista.