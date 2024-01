¿Será que occidente está perdiendo su esencia?

En su discurso ante el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Javier Milei afirmó, palabras más, palabras menos, que occidente está perdiendo su esencia (que serían “las ideas de la libertad” a las que él tanto hace referencia) ante el avance de una cosmovisión “socialista”. Como todo discurso emitido por un fundamentalista de sus propias ideas (y de un presidente argentino que busca darle cátedra al mundo, de los que hemos tenido varios), debemos tomar con pinzas las palabras de Javier Milei, y abordar esa postura con pensamiento crítico.

En primer lugar, la idea de considerar que occidente está perdiendo su identidad por caer en el “colectivismo” (que, recordemos, para él, puede englobar desde la socialdemocracia hasta el nazismo) es, cuando menos, engañosa. Tanto el socialismo como todas las ideologías y posturas políticas a las que Milei denostó han nacido y se han desarrollado en occidente. Y, hay que decirlo, lo han hecho incluso antes que el “libertarianismo” al que él adscribe. Marx hizo su irrupción en el pensamiento occidental más tarde que los liberales clásicos, pero le ganó por más de un siglo al Murray Rothbard que Javier Milei tanto admira.

Por consiguiente, esa difusa entidad cultural a la que llamamos “occidente” no tiene un “alma” propia, trascendente y que no debería “perderse”. Como toda realidad humana, la cultura occidental ha mutado (y lo seguirá haciendo) a través de los siglos. Y con siglos, debemos hablar de los miles y miles de años que nos separan de las verdaderas semillas de occidente. No de los doscientos y tantos años que nos separan de la revolución industrial.

Javier Milei afirmó que occidente está perdiendo su esencia.

En ese inabarcable período de tiempo que se inició con la Grecia y Roma Clásicas, occidente ha pasado de ser una cultura construida sobre los pilares de la tradición y la trascendencia a una en la cual priman la disrupción y las identidades personales y/o

colectivas. En el medio, es importante señalarlo, se desarrolló un occidente establecido sobre la razón y la institucionalidad. Son cosmovisiones que difícilmente se puedan conciliar una con la otra. Si pudieran dialogar, hablarían idiomas tan ininteligibles entre sí

que bien podrían ser culturas totalmente ajenas. Y, sin embargo, todas son igualmente “occidentales”.

Cada uno de esos períodos dio origen a distintos ordenamientos políticos, económicos y sociales que, a su vez, generaron diversas posturas filosóficas o ideológicas que buscaron dar sentido y ordenar la vida social de las personas. En cada una de esas

épocas existieron conservadores y progresistas, revolucionarios y reaccionarios, pero todos ellos interactuaron dentro de los límites del pensamiento de su época. Hasta que, como en un devenir hegeliano, nacía algo realmente nuevo. Con su ponencia en Davos, Javier Milei buscó elevarse por sobre el devenir histórico, brindando una explicación “macro” de la realidad de occidente. Pero, en realidad, dio un discurso puramente ideológico y, por lo tanto, circunscripto a la actual configuración de la cultura occidental.

No hay una “Edad de Oro” de occidente a la que nuestros líderes políticos y económicos deberían intentar volver. Y, si la hubiera, sería imposible “retrotraer” las formas de pensar de miles de millones de personas a esa supuesta tierra prometida. Lo que occidente y el mundo necesitan es aprender a navegar la incertidumbre de estos tiempos y de los que vendrán. Y es lo único que se puede hacer, porque no hay un puerto al que volver, ni tampoco uno de destino. Probablemente sea cierto la premisa de Javier Milei respecto a que occidente está a la deriva. Pero es porque, en realidad, que siempre lo ha estado. Y siempre lo estará.

Ignacio Gallelli.

* Ignacio Gallelli. Politólogo y Coordinador General de Cuentas en OPEN GROUP – Consultores en Comunicación.