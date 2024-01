Jorge Macri une fuerzas con Patricia Bullrich para endurecer penas en la Ciudad

De la mano de la propuesta de Patricia Bullrich, quien insistió este martes en reemplazar la Ley de Reincidencia por una ley de Reiterancia tras el asesinato de Umma Aguilera, Jorge Macri busca avanzar con un proyecto similar en la Ciudad de Buenos Aires.

Según sostuvo el jefe de Gobierno porteño, la normativa tendría como objetivo hacer más severas las penas contra los delincuentes que reincidan en cometer ilícitos. Cabe señalar que, en el crimen de la nena de 9 años, el sospechoso detenido cuenta con antecedentes penales, pero no tenía ninguna condena.

"Desde la Ciudad vamos a avanzar con nuestros legisladores en la ley de reiterancia para que rija un criterio de justicia más severo y estricto que reemplace al de la actual ley de reincidencia", escribió Macri desde su cuenta de X.

En ese sentido, el gobernante porteño planteó que al tener "más de dos procesos en curso por delitos cuya pena no sea excarcelable, el delincuente espera el juicio preso".

Por último, el referente del PRO llamó a dejar atrás la "lógica garantista que libera delincuentes que vuelven a matar, robar o violar". "En la Ciudad tenemos muy en claro de qué lado estamos: nunca del lado de los delincuentes", cerró

El mensaje de Jorge Macri

El asesinato de Umma volvió a poner a la inseguridad en el eje de la conversación de la dirigencia política. Otro de los que se expresó al respecto este martes fue el ministro de Defensa, Luis Petri, quien también se sumó a los pedidos de incorporar el concepto de reiterancia.

"La reincidencia supone entre otras cosas que exista una condena firme, para la reiterancia no importa la condena, sino la existencia de otros procesos por más que no hayan culminado y eso posibilita que peligrosos delincuentes pasen el proceso penal privados de la libertad y no cometiendo delitos", explicó el funcionario por Cadena 3.

Cabe señalar que el concepto de reincidencia está incluido entre los artículos 50 y 53 del Código Penal y se establece para casos en donde una persona que cumplió una pena de prisión comete otro delito también penado con cárcel dentro de un plazo de 10 años.

En cambio, la reiterancia aplica cuando un individuo está acusado o procesado en varias investigaciones penales por el mismo delito sin que exista resolución o sentencia condenatoria firme. Esto significaría que la persona esperaría por la resolución de su causa preso.