Ser y parecer, en pos de una justicia sin impunidad

La semana pasada el Sr. Ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, se hizo presente en plenario de comisiones que trata la ley ómnibus, para dar explicaciones respecto de las propuestas en relación a la política de justica que llevará adelante este gobierno.

Aclaro que no conozco personalmente al Sr. ministro, pero reconozco en él una persona con trayectoria profesional y académica suficiente como para ocupar la cartera de justicia.

Ahora bien, dicho eso, como diputada de la nación e integrante de la Coalición Cívica ARI, partido que de la mano de Elisa Carrió ha luchado por más de 20 años por la justicia, no puedo dejar de señalar algunas cuestiones que me generan algún ruido. Como se sabe, y así lo manifestó en medios televisivos y en el plenario de comisiones, una de las decisiones que tomó es la de sacarle el rol de querellante a la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción, en causas de corrupción, bajo el argumento

de que en los países de mundo estos organismos no cuentan con esa facultad. También en otras ocasiones ha sugerido que dichas oficinas han sido utilizadas para perseguir a ex funcionarios.

En esa oportunidad el propio ministro, en relación a la actuación de la UIF como querellante, dijo en un intercambio con la Diputada Silvia Lospennato “… te invito a que me digas una sola causa en que sostuvo la UIF o la OA su rol de querellante y haya sido determionante en la misma...”,. (el mejor ejemplo es la causa LUIS XV donde el fiscal fue denunciado penalmente y la UIF cumplió el rol fundamental. También sucedió con la causa de lavado del clan Ale, en Tucumán).

Ministro Mariano Cuneo Libarona.

Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ.

Asimismo, las ex autoridades desmintieron al Ministro mediante la red X después de haber escuchado sus dicho y enumeraron todas las causas y el rol fundamental que tuvo la UIF. Al pertenecer el ministro a uno de los mejores estudios penales y una larga trayectoria profesional, implica haber tenido defensas trascendentes de personas acusadas en causas de las más importantes, varios de sus ex defendidos están vinculados a causas aun en trámite, como “la Ruta del Dinero K”, “y “Cuadernos” entre las más resonantes, las que se verán beneficiadas por la política judicial propuesta por el Sr. Ministro, ya que tanto la OA como la UIF, en su rol de querellantes no solo podían aportar prueba e impulsar la causa, sino también pedir citaciones a indagatoria, requerimientos de elevación a juicio, nulidades y apelaciones, pedir condenas o suspensión de juicio a prueba.

No queda claro lo manifestado por el señor ministro en cuanto a que “no vamos a perseguir a nadie”, si es que refiere a una cuestión institucional - la que por supuesto estamos de acuerdo- o si es que adhiere a la supuesta doctrina del “lawfare” impulsada por los abogados defensores en causas de delitos de corrupción. Esta doctrina es promovida principalmente por Cristina Fernández de Kirchner, y que supone que los ex funcionarios de su gobierno fueron perseguidos por un gobierno opositor que utilizó a los medios de comunicación, el poder judicial y distintos organismos del gobierno (UIF y OA) con fines de persecución política.

La postulación para el cargo de vicepresidente de la UIF al abogado Tessio, quien ha ejercido como abogado defensor en causas en las que se imputan a ex funcionarios por corrupción, tales como “Cuadernos”, “Electro ingeniería” “Echegaray”. En estas causas la Unidad de Información Financiera se encuentra presentada como querellante, por lo que debe no solo renunciar a dichas defensas, sino que no debe intervenir en las decisiones que el organismo tome respecto de su postura frente a las mismas.

En pos de la transparecía y el éxito que le deseamos en su gestión, es que lo invito a ministro Cuneo Libarona a que dé claridad sobre los temas que aquí he señalado, y me pongo a disposición para apoyar toda iniciativa que sirva para que los argentinos podamos vivir con más justicia y menos impunidad.

Marcela Campagnoli.

* Marcela Campagnoli, diputada de la nación e integrante de la Coalición Cívica ARI.