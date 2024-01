Milei en modo Milei: así fue la dura respuesta del presidente contra Adrián Suar

Sin hablar públicamente, pero utilizando el recurso del retuit en su cuenta de X, el presidente Javier Milei cargó duramente contra el productor y actor Adrián Suar, quien el sábado por la noche, en la mesa de Mirtha Legrand reafirmó sus críticas en torno a la ley ómnibus impulsada por el Gobierno, donde se busca un desfinanciamiento de la cultura y el cine.

"Espero que la ley no salga. Y también cuando informan cómo es el funcionamiento de todos esos lugares, que lo expliquen bien. Porque fomentar la cultura en este país es identidad. Y esa identidad la mostramos al mundo", fue una de las tantas frases lanzadas por el Chueco Suar en la mesa de la diva.

Y agregó: "Tres fuimos fuimos al Oscar, ganamos dos premios, somos muy importantes. Es muy importante incentivar a las generaciones nuevas que vienen. Los futuros cineastas, dramaturgos, actores. El Incaa se gestiona solo, más allá de que tiene una partida que le corresponde que le da Nación. No digas 'desfinanciar', no digas que la cultura no sirve. Argentina es un país al que le importa la cultura", y pidió que el Gobierno "tenga empatía".

Una vez conocidas las declaraciones del dueño de Polka, los seguidores de Javier Milei comenzaron con un asedio sostenido en las redes sociales, algo que el presidente captó para comenzar con los retuits en su cuenta de X.

Los retuits de Milei cargando contra Suar