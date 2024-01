Mauricio Macri ya se encamina a ser el nuevo presidente del PRO

Mauricio Macri se encamina a ser nuevamente presidente. Pero no de la Nación, ni de Boca Juniors. De no mediar cambios, en los próximos meses será el nuevo líder formal del PRO. Aunque la decisión todavía no está tomada, es lo que le están pidiendo desde diferentes sectores del partido y es a lo que estaría apuntando para lograr que mantenga la identidad que siente que debería tener el espacio que él mismo fundó.

Cuando Patricia Bullrich presentó la renuncia a la presidencia del PRO, anticipó que en el primer trimestre de este 2024 habría elecciones internas para elegir a su sucesor. Esa fecha, hoy, está en duda y se especula que podría ser más cerca de mitad de año, para cumplimentar con todas las instancias formales de convocatoria.

Allí se deberá resolver si hay lista de unidad o si el PRO sigue mostrando las diferencias internas que quedaron expuestas, primero en las PASO, entre halcones y palomas, y luego post balotaje, con la ruptura entre Macri y Bullrich. Conocedores de la vida interna del partido dan por descontado que si el expresidente decide postularse nadie podría pararse enfrente.

Hoy quedaron cuatro sectores principales en el partido. El macrismo puro, que sigue a rajatabla las posturas de Macri; el bullrichismo, que nació al calor del expresidente pero que quedó descolocado luego de la distancia entre ellos; el larretismo, que quedó golpeado tras la derrota en las PASO y que todavía duda sobre los pasos a seguir a futuro; y los gobernadores, con Jorge Macri como el de perfil más alto (también están Rogelio Frigerio y Nacho Torres), que buscan ser factor de poder en la relación con Javier Milei.

"Todos los presidente del interior del PRO le están pidiendo que sea él", aseguran cerca de Macri. El primero fue Federico Angelini, actual presidente interino del partido, quien en declaraciones a Radio Continental, a principios de diciembre, empezó el operativo clamor: "Me gustaría que sea Mauricio".

Mauricio Macri y familia, en los festejos del año nuevo. Foto: Instagram.

La confirmación, de todas formas, deberá esperar. Primero Macri seguirá con una larga estadía en el country Cumelén, en Villa La Angostura, donde se mantiene conectado con dirigentes y en contacto con Javier Milei, pero fuera de los primeros planos. La definición, además, ya se terminará dando en un momento donde el futuro del gobierno actual va a estar bastante más claro que ahora: en la política existe la coincidencia de que pasado el verano, el momento de mayor impacto inflacionario esperado, será más nítido el éxito o fracaso del libertario.

"Es necesario, es quien garantizaría la supervivencia del PRO", resume un dirigente del partido. Es que con Bullrich jugando su suerte atada a la de Milei y Horacio Rodríguez Larreta mostrándose distante de los primeros pasos, el macrismo deberá decidir como mantener su identidad. Tomar una distancia prudencial, para no caer en desgracia si a Milei le va mal, pero, al mismo tiempo, evitar ser fagocitado por el libertario si es exitoso.

"Hay que esperar", dicen en el bullrichismo, para no entrar en discusiones que creen que es muy pronto para dar. "Hay muchas chances", anticipan cerca de Macri, dejando en claro que la decisión estaría tomada, solo es una cuestión de manejar los tiempos políticos.