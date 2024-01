Juliana Di Tullio calificó de "extorsivo" el mensaje de año nuevo de Javier Milei

La senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio determinó que el mensaje del presidente Javier Milei de fin de año - en donde pidió al Congreso la aprobación de la ley ómnibus y que se respete el mega DNU- fue "extorsivo" y advirtió que con esas medidas el primer madnatario busca "la modificación de facto de la Constitución".



"Fue un mensaje extorsivo obviamente al Parlamento, quienes somos votados por el pueblo argentino. A mí me hace cosquillas la extorsión de Milei, yo represento todo lo contrario a lo que representa éli", cuestionó Di Tullio, al referirse al discurso del mandatario que se difundió el pasado sábado por canales oficiales.



Di Tullio consideró que ese mensaje "construye violencia" por ser "extorsivo hacia uno de los poderes del Estado", y dijo que el presidente busca la "disolución de una patria".

"Es grave para un presidente que gobierna hace 20 días. Lo que no entiende es que ganó el balotaje pero las legislativas las perdió feo. Tiene que ubicarse, hay tres poderes en la República. No solo lo eligió a él el pueblo argentino, a nosotros también", apuntó la legisladora.

Los integrantes de UxP más alerta que nunca contra las medidas y mensajes de Milei.

Para la integrante de Unión por la Patria, a Milei y sus funcionarios "no les importan ni las instituciones, ni la democracia" y calificó a la ley ómnibus como una "modificación de facto de la Constitución". "Quieren gobernar un país que odian porque quieren destrozar a ese país. Quieren inaugurar un nuevo país para ellos, no para los argentinos", aseguró.



El mensaje en cuestión fue emitido por Milei el 30 de diciembre a la noche y no cambió la idea de lo que ya venía anticipando el presidente: no hay plata y el país está atravesando una crisis nunca antes vista. También deseo que este año nuevo "la dirigencia abandone las anteojeras ideológicas e intereses personales y esté a la altura de las circunstancias para avanzar rápidamente en los cambios que el país necesita", para referirse al tratamiento legislativo de las tantas medidas que lanzó desde que asumió.