El nuevo intendente de Las Heras no renovó 600 contratos de municipales

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, tomó la decisión de no renovar 600 contratos de empleados municipales que vencieron el pasado 31 de diciembre de 2023. Muchos de los ex agentes se concentraron frente a la sede municipal para reclamar por la medida, pero desde la comuna ratificaron la determinación y aseguraron que apuntan a mejorar la calidad de los servicios que presta el municipio.

La decisión se concretó este martes, el primer día hábil del 2024, y buena parte de los municipales tomó conocimiento de la situación cuando llegaron a sus lugares de trabajo y ya no figuraban en el registro de huellas digitales. A su vez, muchos de los agentes se concentraron frente a la Municipalidad de Las Heras para protestar por la medida.

El secretario de Hacienda de la comuna, Alejandro Gallego, explicó a MDZ que “son aproximadamente 600 contratos que vencían el 31 de diciembre y no se renovaron". Destacó que casi todos se habían dado de alta sobre el final de la gestión del ex intendente Daniel Orozco: "La gran mayoría son contratos que se hicieron el último año y que estaban básicamente bajo la órbita de las secretarías de Obras y Gobierno”.

Indicó que “la no renovación de estos contratos no va a resentir para nada los servicios básicos que nosotros nos hemos comprometido a mejorar como el alumbrado, limpieza, la escuela de verano y los servicios de salud. Incluso no estaban presupuestados para la continuidad”.

Destacó que se pagó los sueldos de diciembre a todas estas personas pero se decidió no darle continuidad para el próximo año, debido a que consideraron que no eran indispensables para la prestación de los servicios municipales.

“Hoy los servicios básicos están mal prestados en el municipio, tenemos que mejorar su calidad y estas últimas contrataciones no sumaban a la mejora de los servicios. Tenemos el triple de empleados por habitante que la Municipalidad de Godoy Cruz y es muy inferior la calidad del servicio entre los dos municipios. Entendemos que esta gente no la necesitamos para la mejora de los servicios”, sostuvo el funcionario municipales.

Foto: Alf Ponce Mercado

Gallego resaltó que hacia finales de 2023, Las Heras tenía 3.700 trabajadores entre personal de planta, funcionarios y contratados y que a partir de enero de 2024 se decidió no renovar unos 600 contratos que vencían el 31 de diciembre.