Patricia Bullrich y el terrorismo: "Estamos muy atentos a la Triple Frontera"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, estuvo en Iguazú donde, además de recorrer las dependencias de las fuerzas federales, dejó inaugurado el Centro de Análisis de Inteligencia de Gendarmería Nacional, ubicado en la Ciudad de Puerto Iguazú, cuyo fin es dar pelea contra el terrorismo y narcoterrorismo en el país. En el lugar mantuvo una entrevista exclusiva con MDZ.

-Se menciona a la Triple Frontera como un Estado independiente, cuando en realidad no es así, tanto Foz de Iguazú como Ciudad del Este e Iguazú se rigen por lo establecido en seguridad por sus gobiernos. Sus realidades son diferentes, porque mientras se habla que desde Ciudad del Este y Foz de Iguazú se enviaría dinero para solventar grupos terroristas, en Iguazú, según jueces federales e inclusive especialistas en terrorismo aseguran que no hay células terroristas dormidas ni lavado de dinero. ¿Cuál es su opinión?

-El tema fundamental es que en los últimos años hubo hechos delictivos en la zona, como el caso del lavado de activos en la Argentina del clan Barakat, a quien se lo pudo detener en Brasil. Por otra parte, este año hubo un procedimiento importante por parte de la seguridad brasileña respecto a miembros del grupo terrorista Hezbolah en Foz de Iguazú y en Río de Janeiro. También tenemos el estado de las cárceles donde se generan una serie de actividades ilícitas a las que denominamos polirubros, por tal motivo tenemos una atención especial. Por eso nuestro trabajo en conjunto con el gobierno de la provincia de Misiones para que la Argentina no tenga los problemas que padecen nuestros vecinos.

-Usted se reunió en Iguazú con el ministro de Gobierno de la provincia de Misiones. ¿Cómo tienen previsto trabajar en conjunto para reforzar la seguridad en la frontera, teniendo en cuenta que Misiones tiene el 90% de su territorio límite con Paraguay y Brasil?

-Nosotros tenemos experiencia de trabajo en conjunto con Misiones y en particular con el ministro Marcelo Pérez, con quien trabajamos cuando yo estuve a cargo del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. En esos cuatro años trabajamos muy bien, logramos avances importantes. Nosotros estamos convencidos que la seguridad no tiene partidos políticos, no podemos trabajar separados es una obligación del Estado nacional trabajar codo a codo con la provincia y sobre todo con Misiones, que es la que más frontera tiene con países vecinos.

La ministra de Seguridad inauguró una dependencia de Gendarmería en la Triple Frontera. Foto: MDZ.

-Se cumplieron 100 días del atentado del grupo terrorista Hamás en Israel. Brasil reforzó la seguridad en cuanto al ingreso y egreso de personas, inclusive si una persona simplemente hace tránsito debe hacer documentación de ingreso en migraciones. ¿Argentina está realizando el mismo procedimiento?

-En primer lugar, quiero decir que desde el Gobierno nacional estamos abocados a que vuelvan a sus lugares de residencia los rehenes argentinos en particular y de todo el mundo en general. En otro orden, estamos muy atentos ante cualquier circunstancia que pueda suceder. A veces se molestan porque demoramos personas en Migraciones o porque detenemos a personas que tienen documentos falsificados diciéndonos que agarramos perejiles. Nosotros cuidamos a los argentinos, es nuestra función.

-Se comenta que saldrían unos 25 millones de dólares anuales desde Foz de Iguazu hacia el Líbano, Siria, Palestina y Franja de Gaza, entre otros, para financiar grupos terroristas como el Hezbolah o Hamás. ¿Tiene información al respecto?

-Sí. Por eso estamos reforzando cada vez más la Triple Frontera. Hoy hay un lavado de activos que sale desde Ciudad del Este y Foz de Iguazú y por eso, junto a las fuerzas de seguridad misioneras, estamos muy atentos a esta zona.

-¿Es Iguazú una ciudad segura?

-Sí. Aunque siempre en una zona donde puede haber hechos delictivos, hace que debamos estar muy atentos.