El discurso de Javier Milei sigue sumando críticas: "Evidentemente no entiende cómo funciona la economía internacional"

La primera aparición internacional de Javier Milei generó gran expectativa. En el Foro Económico de Davos, el presidente argentino expuso sus ideas causando repercusiones de todo tipo.

El analista y consultor político Patricio Giusto habló este jueves en MDZ Radio 105.5 FM y aseguró que Milei “quedó muy descontextualizado” con sus palabras.

“Había muchísima expectativa por Milei, por lo que representó el cambio político en la Argentina, por la agenda de reformas que él está impulsando, todas cosas que tuvieron muchas repercusiones y lo pusieron a él en el centro de la escena internacional”, señaló.

“El Foro de Davos, los principales líderes se juntan ahí, me parece que fue un discurso fuera de contexto, preparado para su típica tribuna libertaria de militantes. Esa gente que estaba ahí presente, por supuesto que no entiende el mundo de la forma en que lo planteó Milei”, opinó Giusto.

En sintonía con su crítica, afirmó que “evidentemente Milei no entiende cómo funciona la economía internacional en este momento. Hacer una división tan binaria entre capitalismo y socialismo, ¿qué pasa con China? Que es la segunda superpotencia mundial, que sacó a 800 millones de personas de la pobreza en los últimos 40 años y que hoy representa casi el 50% del crecimiento global. Milei, o no toma nota de eso, o no lo comprende, o lo niega por una cuestión ideológica”.

“El primer sorprendido era el ministro chino, pero el resto de los líderes de alguna forma se sorprenden con este tipo de ideas. Desde 1989 hasta acá el mundo ha cambiado abruptamente, ya no tenemos esa división tan tajante. Quedó muy descontextualizado”, insistió.

“Después planteó otras cosas que yo las separaría del discurso y te diría, con lo controversial que es, lo más interesante es el ataque que hace a la ideología feminista, a que no ha dado los resultados que esa ideología proponía. Y ahí va a encontrar una corriente que viene en ascenso de esas posturas, muy crítica. Pero no es el Foro Económico de Davos el lugar para hablar de esas cosas”, añadió.

Giusto reconoció que “desde afuera seguro fue aplaudido por Trump, por Bolsonaro y otros referentes mundiales que podríamos mencionar”.

También planteó que “no hay ningún lugar del mundo donde se aplique ese modelo de libertad tan puro que propone Milei, que viene de sus estudios. Él se queda con esa teoría y ahora va a empezar a toparse con la realidad y ver cuánto de esto es posible”.

“Tampoco digo que es un iluso, pero va a tener un aprendizaje al tratar de llevar a la práctica todo eso”, sostuvo.

