Maximiliano Suescun: “En la provincia de Buenos Aires Juntos por el Cambio no se rompe, va a una reconfiguración”

En una charla que se dio en el contexto de lo que podría ser el segmento de “políticos en vacaciones”, MDZ habló con el intendente de Rauch y presidente del Foro de intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Suescun, mientras se preparaba para comenzar a disfrutar de unos días de receso laboral - sin perder de vista la escena política - en las tranquilas playas de Miramar.

La primera parte de la conversación con el presidente del Foro de intendentes boinas blancas bonaerense, fue sobre el futuro de Juntos por el Cambio en la provincia, la autocrítica después de haber perdido las elecciones y el papel del radicalismo.

Maximiliano Suescun, intendente de Rauch y presidente del Foro de intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires.

Ante la pregunta de MDZ de cómo ve a Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Suescun respondió: “Vamos a una reconfiguración. No sé si en el futuro se seguirá llamando igual o de otra manera; lo que sí está claro es que hay actores que estaban que quizás no estén más y otros que no estaban podrían sumarse. Es cuestión de tiempo".

“Cada uno de los partidos que integramos esta coalición tenemos nuestros matices y diferencias, pero siempre tratamos de encontrar coincidencias para fortalecernos - agregó -. Esto que te digo quedó plasmado en las negociaciones con Kicillof para aprobar el endeudamiento y en el comunicado en conjunto repudiando las amenazas que recibió el intendente de Puan, antes radical y ahora PRO".

“Es un espacio que más que desaparecer, disolverse o romperse se va a configurar. Por lo que creo que hay margen para que sigamos juntos”, sostuvo el intendente de Rauch y titular del Foro de intendentes radicales.

En cuanto a quiénes se alejarían de Juntos por el Cambio, no descartó que sea el ala dura del PRO, más cercana a las políticas del Gobierno nacional: “Si eso pasa, no creo que nos termine debilitando. Hay otros actores se van a sumar, como algunos que en sus orígenes eran radicales y hasta pueden incorporarse sectores del peronismo que no están con el kirchnerismo y son más cercanos a nosotros”.

Encuentro de intendentes y legisladores radicales en el Comité Provincia de la UCR

Sobre un acercamiento de Juntos por el Cambio con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Suescun no cerró del todo la puerta y dijo: “En principio no veo ahí al radicalismo. En el balotaje nos mantuvimos neutrales, para algunos fue una tibieza, cuando para nosotros fue claramente una estrategia para mantener la unidad y la fortaleza del espacio. Somos una expresión no radicalizada de los extremos".

Asimismo, el presidente del Foro de Intendentes radicales bonaerenses afirmó que Juntos por el Cambio debe tener un debate profundo tras la derrota electoral en la provincia: “Los intendentes hablamos sobre el tema. No sé si hubo mucho tiempo para hacer un análisis y una autocrítica muy profunda; fue todo muy abrupto entre las generales y el balotaje y me parece que tenemos que dar ese debate profundo, que no tiene por qué ser tan apurado. Pero hay que darlo”.

“La gente en las elecciones nos puso en el lugar que estamos y eso tenemos que aceptarlo. En la provincia de Buenos Aires claramente cometimos errores con la estrategia por la cual no llegaron nuestras propuestas”, sostuvo el intendente boina blanca de Rauch a modo de autocrítica.

Kicillof y las deudas con los intendentes de Juntos por el Cambio

En otro punto de la entrevista de MDZ con Maximiliano Suescun, presidente del Foro de intendentes radicales, se habló sobre las deudas que mantiene Kicillof con los municipios de Juntos por el Cambio: “En términos de lo que se dio, fue una buena negociación; de hecho, la deuda es mucho mayor de la que se canceló, por lo que tuvimos que postergar deuda a diciembre como reaseguro del cobro. Aunque no sirve de nada si no hay continuidad en los pagos”. El intendente de Rauch y presidente del Foro de intendentes radicales, Maximiliano Suescun, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Sobre si creen en el compromiso de pago de Kicillof, Suescun respondió: “Le votamos el endeudamiento. Los pagos están asegurados con eso, por lo que si no nos paga sería un escándalo. En el marco de la incertidumbre que hay, con el endeudamiento nos garantizamos tener cuatro desembolsos en el año. Sí, existe la posibilidad que no nos paguen, por lo que te vuelvo a repetir sería, un escándalo”.

En cuanto a las deudas del IOMA con los municipios de Juntos por el Cambio, el titular del Foro de intendentes boinas blancas afirmó que se están auditando las prestaciones realizadas y que está el compromiso de pagarlas, añadiendo: “Lo cierto es que no podemos funcionar más con deudas acumuladas de ocho meses, además de que es imperioso que IOMA actualice de manera significativa el valor de las prestaciones. Es imposible que nuestros efectores, en muchos casos los únicos que hay en los municipios, puedan seguir trabajando con valores tan bajos”.

Por otra parte, Suescun dijo que el Gobierno provincial “debe tomar medidas urgentes” para dar una solución a la baja la cobertura en medicamentos: "Debe mejorar la cobertura de los medicamentos. Lo que estamos diciendo, con el comunicado del Foro de intendentes radicales, es que IOMA debe garantizar la cobertura de medicamentos a sus afiliados. Lo que necesitamos es que sí o sí le cubran los remedios de la gente”.

Agregando: “Entendemos lo que propone el Gobierno nacional con el tema de medicamentos, pero no se puede ir de cero a 200 Km en un segundo. No vamos en contra de la libertad de mercado. Lo que vemos es que hay una visión fanatizada que no le importa lo que queda afuera y lo que queda afuera es gente. Sabemos que el gradualismo no funcionó, pero el argentino no está preparado para una economía de libre mercado de la noche a la mañana”.

El presidente del Foro de Intendentes radicales bonaerenses, Maximiliano Suescun, finalizó diciendo que está de acuerdo con bajar el gasto público y ordenar la economía, “pero hay que hacerlo teniendo en cuenta que hay gente que no va a poder comer o tener medicamentos y para eso no hay ninguna excusa que se anteponga. La gestión no puede no tener en cuenta a la gente. Y mucho menos estar en contra de la gente”.