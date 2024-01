Jorge Macri va con todo contra los extranjeros que delinquen: por qué hay que expulsarlos

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, considera que los temas de seguridad son un eje fundamental en su gestión. Lo vino pregonando en su campaña y más aún redobló ese objetivo considerando una ventaja el nombramiento de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el Gobierno nacional.

Distintos hechos en el primer mes de gestión le dieron más aire a la idea de Jorge Macri de considerar uno de los ejes de su administración, a la seguridad.

Las marchas de protesta en el espacio público, como muestra de la necesidad de ordenar los reclamos sociales, comenzaron a perfilar los objetivos del jefe porteño quien debe imponer ser la continuidad de las gestiones del PRO al frente de la Ciudad de Buenos Aires, pero a la vez señalar de alguna manera las ventajas de diferenciarse.

Así, Jorge Macri eligió en las últimas horas mostrar más dureza para con los delincuentes apuntando, inclusive, al kirhnerismo por cambiar las normas.

Ahora Jorge Macri avanza en su discurso contra extranjeros que delinquen sobre la base de distintos episodios recientes como el de un robo a una casa de electrodomésticos en el barrio porteño de Balvanera por parte de dos chilenos y un colombiano.

Por otra parte, la masacre de Gonzalez Catán donde un violento enfrentamiento dejó cinco muertos entre dos grupos que serían de bolivianos y paraguayos, en el municipio de La Matanza.

“En el mundo, si un extranjero es ilegal y comete un delito es deportado, automáticamente”, señaló Jorge Macri en una entrevista televisiva que replicó su administración destacando algunos datos.

“Acá lo que está en discusión es delito o gente honesta”, remarcó el jefe de Gobierno de la Ciudad ante las cámaras de TN y subrayó que “si un extranjero comete un delito en un país es deportado inmediatamente. No importa quién hizo la toma, quién hizo la venta Ilegal. En el caso de La Matanza fue un enfrentamiento entre gente de otros países".

Entonces, el mandatario porteño explicó que "en 2017 Mauricio Macri siendo presidente, a través del decreto 70, estableció un mecanismo expreso para que ese trámite que ya está previsto en la ley sea más rápido".

En cambio, expresó que "el gobierno pasado de Alberto Fernández lo derogó. En cuanto pasó la pandemia y terminaron de sacar a todos los detenidos de la cárcel con excusas de la enfermedad, uno de los primeros decretos quedó en exceso. Y no es un dato menor”.

Jorge Macri pidió reflexionar en algunos datos que no serían tan conocidos y destacó que "solamente el año pasado tuvimos cuatro mil delitos cometidos en la Ciudad de Buenos Aires. Cuatro mil. Más de diez por día cometidos por delincuentes que son extranjeros e ilegales en la Argentina”.

“O sea, son extranjeros que vienen a cometer delitos, no vienen de buena fe, no vienen a trabajar, no vienen a trabajar como lo hace la buenas gente, son sicarios, es gente contratada que es parte de organizaciones”, aseguró Jorge Macri.

“Nosotros no podemos estar asistiendo a semejante desbarajuste, no podemos exponer a la Ciudad de Buenos Aires, a los argentinos", se quejó Macri y anticipó la necesidad de reponer el decreto y que por ese " ya lo estamos trabajando con el gobierno actual y con Patricia Bullrich, el reconocimiento facial, porque muchos de estos delincuentes son buscados por la Justicia Federal y les pidió captura hace tiempo, también por la Justicia internacional"

Dijo Jorge Macri que "el reconocimiento facial, cuando lo tuvimos funcionando, en 13 meses nos permitió detener 1.800 delincuentes peligrosos, que hacía años estaban siendo buscados”.

Agregó entonces el jefe de Gobierno el reclamo por “recuperar este marco, porque de nuevo, no es un dato menor. Cuatro de cada diez homicidios en la Ciudad de Buenos Aires cometidos por extranjeros ilegales en la Argentina, hay más de 4.000 delitos por año, son más de 10 por día. Tenemos 200 detenidos en este momento en las comisarías porteñas, son extranjeros ilegales en la Argentina”.