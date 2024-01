Vargas Arizu defendió la lucha antigranizo y cuestionó a los "terraplanistas" que la critican

El sistema de lucha antigranizo que se utiliza en Mendoza es cuestionado desde hace años. Ya sea por su costo o por su efectividad, siempre se lo pone en tela de juicio. Pero en los últimos años se ha sumado el reclamo de productores ganaderos que responsabilizan por las sequías a los aviones que siembran yoduro de plata en las nubes. Al respecto, el ministro de Producción admitió que hay fundamentos científicos para justificar su existencia y descartó que sean los culpables por la falta de lluvia en algunas zonas de la provincia. "Es como decir que la tierra es plana y no es redonda", manifestó Rodolfo Vargas Arizu en diálogo con MDZ Radio.

"En el tema de la ganadería no hay posibilidad científica de que con un avión puedas correr una tormenta o modifiques algo. Es una siembra de yoduro de plata para achicar granizo y de última podés hacer llover en un lugar en el que no iba a llover. Pero no podés desplazar tormentas", agregó ante el reclamo de productores ganaderos.

Incluso, fue un paso más allá y puso como ejemplo lo que ocurre en otros lugares del país. "La sequía es un fenómeno en todo el mundo y afecta lugares del sur de Buenos Aires, por ejemplo, donde no hay vuelos antigranizo. Eso no tiene ningún asidero científico", señaló Rodolfo Vargas Arizu y aclaró que ya tuvieron una reunión con los productores con el objetivos de explicarles eso.

"Como hemos tenido muchos llamados de gente que plantea esto, citamos a todos los científicos de contingencias climáticas y en el ministerio a los productores les explicamos científicamente (esto es como la tierra es plana y la tierra es redonda) que no hay asidero científico que sostenga eso. Hay una creencia popular, que es más por el temor por lo que están pasando con la sequía, que los hace pensar de esta forma. Siempre se busca un culpable y no la solución. Nosotros no estamos preocupados por el tema estamos ocupados", destacó Vargas Arizu.

Pero más allá de ello, el reclamo no cesa y este fin de semana el diputado del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto se sumó a los "terraplanistas". "¿Para que sirve la geoingenieria en Mendoza? Mientras la lucha antigranizo no protege a los productores, los aviones avanzan contra las tormentas y profundizan la sequía en el secano. Crianceros de la zona se quejaron y cortaron la ruta 7. La crisis climática agudizado por el humano", aseveró el legislador.

"Hemos acordado no volar en zonas donde hay ganadería de secano. Hemos tratado de calmar los ánimos pero hay un grupo de gente que cree de esta forma. Los citamos y hay algunos que vinieron con voluntad de dialogar. Hay otros que no tienen voluntad de dialogar, pero son grupos reducidos", finalizó Vargas Arizu.

Un sistema imperfecto

En cuanto a las críticas que existen respecto a la efectividad de la lucha antigranizo, Vargas Arizu aseguró que está mal llamar de esa forma al programa. "Este es un sistema de mitigación de granizo. No es lucha antigranizo, es mitigación de riesgo agrícola causado por el granizo", subrayó.

En este sentido aclaró que el resultado de la siembra de yoduro de plata depende de las características de cada tormenta. "Es un método científico bien determinado pero con muchísimas variables como por ejemplo la altura de la tormenta. Hay tormentas que se pueden paliar y otras que no como la que vivimos en San Rafael el jueves", admitió

"No tenemos como comprobar si la tormenta hubiese sido peor si no había lucha antigranizo. Pero la ciencia va superándose y puede determinar que la altura de las tormentas, sus desplazamientos y la energía descomunal que tienen no se puede comparar con la energía de un avión. Tiene asidero científico la siembra de yoduro de plata", concluyó.