Javier Milei tiene los votos para la aprobación de su ley ómnibus, pero debe tomar una decisión

Las cartas están echadas. Javier Milei tendrá la aprobación de la ley ómnibus por la que tanto viene presionando a la oposición. Solo resta que el presidente tome una decisión trascendental: definir hasta donde está dispuesto a ceder con los cambios en el proyecto.

El propio Milei ya lo empezó a reconocer esta semana cuando se mostró optimista con que “están los números para que todo transcurra acorde a lo esperado, creemos que va a salir todo”. Y la frase clave: “Puede ser que tenga secuencias, pero sale todo”.

En el debate del plenario de comisiones de esta semana en Diputados quedó expuesto que no va a salir todo junto, sino que en todo caso será en secuencias (en palabras de Milei). La reforma electoral, por ejemplo, deberá esperar. Ya lo dijo el ministro del Interior, Guillermo Francos: “Si no están los votos, no va a ser una traba para el tratamiento del resto de la ley”.

Y los votos no están, incluso entre los 38 libertarios hay dudas. Este viernes le volvió a quedar en claro a Francos en la reunión que tuvieron junto a Luis Caputo con los diez gobernadores del espacio alguna vez conocido como Juntos por el Cambio. “La reunión fue buena, en términos generales y más picante en aspectos particulares”, resumió uno de los presentes.

Uno de los puntos “picantes” fue la reforma política. El poroteo es claro y muestra que no están los votos. Quizás se mantenga la idea de eliminar las PASO o meter mano en el financiamiento de los partidos políticos, pero seguro no pasa el cambio al sistema de votación uninominal. Es que pocos entienden cuál es el objetivo y como puede ser el potencial impacto. El sistema que impulsa que se divida el territorio en circunscripciones donde se elige un diputado por cada una. Solo tiene a su favor que elimina las listas sábanas y acerca a los candidatos al votante. Pero limita la representación de las minorías y puede generar un cambio sideral en el esquema partidario. Por ejemplo, si en la Ciudad de Buenos Aires un partido gana en todas las circunscripciones con el 30% y el segundo lo sigue con 29%, el primero se quedaría con todas las bancas. Falta debate.

Más temas picantes

En la reunión de los gobernadores con Francos y Caputo volvieron a aparecer otros temas que ya en el gobierno tienen anotados. Temas como la ley de pesca o cambios en la de hidrocarburos, así como el aumento de las retenciones a economías regionales son puntos en rojo en la negociación. Algunos, el Ejecutivo ya anticipó que aceptarán cambios. Otros todavía están buscándole la vuelta. “El gobierno nacional debería estar conforme con el resultado de la reunión”, resumen. Es decir, los votos de los legisladores que responden a los gobernadores de JxC están adentro. Si Milei quiere.

Con cruces y chicanas, el martes empezó el debate en serio de la ley ómnibus. Foto: Juan Mateo Aeberatain.

¿Y el resto de los gobernadores? Los que responden al kirchnerismo más duro se prevé que no acompañen, aunque diferentes versiones dan cuenta de algunos peronistas que podrían acompañar, aunque sea con el voto en general y oponiéndose en particular en algunas partes del extenso articulado. Algunos de ellos también plantearon reparos en reuniones aparte del articulado. Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta) se reunieron con los ministros Guillermo Ferraro y Francos, respectivamente, y criticaron lo vinculado a la industria azucarera y los biocombustibles. Hay quienes los ven acompañando, aunque el diputado tucumano Carlos Cisneros ya planteó el rechazo en su totalidad. No sorprendería que los gobernadores peronistas jueguen a dividir sus diputados. Raúl Jalil, de Catamarca, también estuvo esta semana con Francos. Son algunos de los votos peronistas que no están muy lejos. Si Milei quiere.

Interlocución con interrupciones

La dificultad para el oficialismo es que con una oposición tan atomizada, tiene que hablar con múltiples interlocutores. Los gobernadores son una parte, pero los bloques legislativos, sobre todo del no peronismo, suelen tener su propia dinámica. Y para la oposición también la dificultad la tienen en definir si están hablando con el interlocutor adecuado del oficialismo. Martín Menem es con quien más dialogan, pero no tienen claro si es quien corta el bacalao.

Esa sensación les quedó también a los referentes del bloque Hacemos Coalición Federal cuando se juntaron con funcionarios del gobierno. Allí estaban el presidente del bloque, Miguel Pichetto, y los diputados Emilio Monzó, Carlos Gutiérrez (de Schiaretti) y Juan López (Carrió), por un lado, y el propio Menem, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, y el vicejefe de Gabinete, Juan Rolandi, por el otro. Fue hace ya dos semanas y el objetivo fue que sea una primera reunión para conocerse e intercambiar puntos de vista.

Así ellos conocían de antemano a Rolandi cuando inauguró las exposiciones de los funcionarios ante el plenario de comisiones de Diputados. Otros no tuvieron igual suerte: se vio obligado a presentarse porque más de uno no sabía quién era. Su presencia no es un detalle menor en las negociaciones que se vendrán. Así como Francos tiene un rol clave con los gobernadores y Menem con los diputados, se está empezando a consolidar la idea de que todo se define en el primer piso de la Casa Rosada, donde el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, tiene una influencia privilegiada sobre el presidente. Al “si Milei quiere” se le podría sumar también el apellido de Posse. Habrá ley ómnibus, si Milei y Posse quieren. El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se consolida como uno de los más poderoso. Foto: Télam.

A los reclamos de los gobernadores, en tanto, La Libertad Avanza tendrá que sumarle el de los diputados de la oposición más moderada. Al tema de la reforma política y la suba de retenciones le agregan otros reclamos, como morigerar las delegación de facultades por las emergencias que se dictan, que la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria sea acompañada por la certeza de cómo serán los aumentos, y que las privatizaciones no se puedan hacer a sola firma del Poder Ejecutivo sino tener también una instancia parlamentaria.

Esta semana será clave para el proyecto de ley ómnibus. Mientras en las comisiones de Diputados se escucharán a representantes de diferentes organizaciones criticar o defender la iniciativas, en paralelo se espera que avancen las modificaciones de la letra chica. Para eso necesitarán tiempo para unificar el mayor caudal de votos posible. Y el tiempo apremia para Milei, que quiere, sobre todo, el paquete fiscal aprobado cuanto antes. El plan es tener dictamen esta semana y llevarlo al recinto la próxima, horas después del paro de la CGT.

“Milei y su gente tienen que dejar la campaña detrás y unificar interlocutores”, es el análisis de uno de los diputados que estuvo reunido con el Poder Ejecutivo. Las frases anticasta, con acusaciones de coimeros incluidas, son un freno constante a las negociaciones. Igual saben que en cualquier momento se reanudan. Porque habrá ley ómnibus. Si Milei quiere.