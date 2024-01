El peronismo y el kirchnerismo se suman al paro de la CGT, pero los dueños de los votos ni se mosquean

Hasta el momento, la mayoría de los municipios harán de cuenta que no estaría pasando nada extraordinario el próximo 24 de enero, con la salvedad expresa de un puñado como La Matanza, Moreno, Quilmes, Morón y Hurlingham, entre otros del Gran Buenos Aires, que a partir del mediodía participarán activamente del paro general convocado por la CGT.

En privado, más de media docena de intendentes y cuatro funcionarios del Gobierno de Axel Kicillof, todos de importancia, calificaron la movilización gremial como "un acto en favor de Javier Milei" y mirando uno de los canales, supuestamente kirchneristas, uno de ellos confesó que "más campaña para el Gobierno no se puede hacer", mientras miraban la manifestación en los Tribunales a solamente una semana de que el nuevo Gobierno iniciara sus funciones.

Tal cual viene relatando MDZ, ni el Movimiento Evita pretendía aparecer directamente activo en los piquetes que sus colegas de los movimientos sociales como Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, o Miles, de Luis D'Elía, convocaron a la vera de la Ruta 3 en Gregorio Laferrere hace quince días. Ni el ultra kirchnerista Fernando Espinoza mandó una delegación para expresar su apoyo a aquellos manifestantes que se oponían al polémico DNU dictado por Javier Milei.

Sin embargo, las cosas van tomando otro cause y la presión de los "sin tierra", representantes activos de Unión por la Patria, considerados como los fundadores del "Club del Helicóptero", sin la presencia en esta oportunidad de Guillermo Moreno, miembros de partidos que por sí mismos carecen de votos y de representación territorial, van volcando la discusión en favor de apoyar irrestrictamente y como un mecanismo de inicio a una fase de resistencia del plan económico y social del anarco liberalismo gobernante.

La presencia de los dirigentes fue reclamada por Pablo Moyano.

Luego de que Pablo Moyano reclamara la aparición con vida, sin hacer un habeas corpus, pero sí reclamando su presencia física y activa de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo y Sergio Massa, entre otros, para "frenar el atropello" que para él genera Javier Milei, todos los partidos participantes de Unión por la Patria, entre ellos el Partido Justicialista y el Frente Renovador, emitieron un duro documento contra el Gobierno en apoyo al paro de 12 horas dispuesto por la central obrera. Sin firmas, con lo cual no se cumple el deseo del hijo de Hugo Moyano para que pusieran el rostro o la rúbrica en favor del paro.

Con el nuevo lema "la patria no se vende", Unión por la Patria emitió un documento, cuya confección fue pasando entre las agrupaciones más extremas hacia terminar con la redacción definitiva del hijo de los dos presidentes y se ponen "junto a los trabajadores y trabajadoras argentinas, acompañando a todas las iniciativas multisectoriales, marchas, protestas y reclamos que viene sosteniendo el Pueblo argentino a lo largo y ancho de nuestra Patria".

Leer atentamente las firmas

"Reafirmamos que LA PATRIA NO SE VENDE y exigimos al Congreso el rechazo de estas iniciativas, tal como promueven nuestros representantes en ambas cámaras. Asistimos a un intento explícito de avanzar sobre nuestro Pueblo y sus derechos, en claro beneficio de grandes grupos económicos, especuladores financieros nacionales y trasnacionales y potencias extranjeras, que históricamente pretendieron apropiarse de nuestro suelo y nuestros recursos", expresaron los firmantes.

Para los peronistas kirchneristas renovadores, "tal proyecto de devastación popular y aniquilación de nuestra soberanía tiene al presidente Milei, su Gobierno y sus aliados como brazos ejecutantes y servidores y al endeudamiento perpetuo como su vehículo".

"Todo va tomando vida propia. Lo que era un intento de negociación terminó siendo una marcha masiva que tendrá apoyos de todos lados", confesó un importante dirigente gremial que se expresó oportunamente contra el DNU pero nunca dejó de tener diálogo con la ministra Sandra Pettovello, ni ninguno de sus funcionarios.

La situación para los sindicalistas se desacomodó cuando Osvaldo Pitrau, segundo de la Secretaría de Trabajo a cargo Omar Yasin, fue despedido por el acuerdo particular que alcanzó con Armando Cavalieri en el gremio de Comercio, en el cual se le facilitó la continuidad de la "cuota solidaria", verdadero sostén económico del sindicato.

La oposición kirchnerista está hoy dividida en su opinión. Fue el propio Sergio Massa el que alertó, hace tres semanas en San Martín, cuando se reunió con un puñado de intendentes y dirigentes bonaerenses, que "hoy no se puede hacer mucho. Hay que esperar cómo terminan de caer en la gente las medidas que anunció y si tienen posibilidad de acomodar algo la macro".

Por eso hasta el momento no hay intendentes que hayan expresado públicamente su respaldo, ni tampoco dirigentes con votos propios. Eso no significa que, para no quedar en "off side" o acusados de "contubernios" con el Gobierno, como en su momento le endilgaban a Massa con Mauricio Macri por ir a Davos en 2016, la semana próxima no aparezcan firmando.

Uno de ellos, quizás quien ideológicamente esté más en las antípodas del Gobierno, obtuvo un encuentro a solas, hace una semana, con el ministro Guillermo Francos para desandar las trabas que tuvo durante el gobierno kirchnerista uno de los proyectos más ansiados para su comunidad. Pero, si lo obligan a aparecer, no duda que lo tendrá que hacer.