Hebe Casado descartó ayuda nacional para productores afectados por el granizo

Luego de reunirse con el intendente de San Rafael, Omar Félix, y ministros del gabinete provincial, la vicegobernadora Hebe Casado aseguró que se han activado mecanismo de asistencia para los productores afectados por el granizo en San Rafael. "Se va a pagar el seguro agrícola de acuerdo al porcentaje de daños. Además el Iscamen va a repartir a los productores oxicloruro y sulfato de cobre para aplicar en las hectáreas afectadas", manifestó Hebe Casado. Pero aclaró que no esperan recibir ayuda nacional.

"La verdad que en esta situación no sabemos que viene de nación está todo en ascuas y la respuesta de nación es no hay plata. No sabemos qué puede venir o no", explicó la vicegobernadora que estuvo acompañada por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre y el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

"Nos llevamos varias inquietudes. El ministro analiza las acciones del gobierno respecto a esta contingencia", manifestó Casado y expresó su solidaridad con los afectados.

Por su parte, Vargas Arizu afirmó que es importante que los productores afectados hagan la denuncia correspondiente para que inspectores puedan certificar el porcentaje de daño y activar el seguro agrícola.

“Estamos evaluando los daños, que, si bien afectaron principalmente a la población urbana, también tuvieron cierto impacto en el sector agrícola. Como medida inmediata, hemos decidido enviar oxicloruro de cobre, para mitigar los posibles problemas fitosanitarios y evitar enfermedades. Esta acción se llevará a cabo en colaboración con el ISCAMEN", destacó.

Sobre los cuestionamientos a la eficiencia del plan de lucha antigranizo, defendió su vigencia. "Lucha antigranizo es mitigación de granizo. Esta tormenta era una super celda que detectó el radar y operaron tres aviones. Obviamente a esas tormentas no hay nada en el mundo que las pare. Por eso la combinación del seguro con el combate. Contra la naturaleza es muy difícil trabajar", argumentó.

Granizo de gran tamaño cayó en San Rafael.

Los productores perjudicados por las condiciones climáticas adversas del 11 de enero en San Rafael tienen la posibilidad de presentar sus reclamos para el seguro agrícola de manera tanto online como presencial. Para realizar la denuncia en línea, pueden acceder al sitio web de Contingencias, seleccionar la pestaña de denuncias y completar el formulario correspondiente. Asimismo, tienen la opción de hacerlo en persona en la sede ubicada en Alsina 455 o comunicándose al 260 4438052.

Según los primeros datos, en General Alvear se vieron afectados 240 productores por un total de 482 hectáreas, mientras que en San Rafael son 684 los productores afectados por un total de 1010 hectáreas. La ayuda proporcionada por Iscamen para esos productores asciende a 48.750.000 pesos.

Paralelamente, el diputado del PJ Germán Gómez solicitó que se declare la emergencia agropecuaria en San Rafael especialmente en los distritos de Cuadro Benegas, Rama Caída, donde la tormenta de granizo dañó de manera considerable zonas cultivadas.

"Ante la gravedad de la situación, solicitamos al Gobierno de Mendoza la declaración del estado de emergencia o desastre agropecuario en las zonas afectadas por la tormenta de granizo. La diferencia entre ambos términos radica en el porcentaje de pérdida en los cultivos, siendo la emergencia para pérdidas entre el 50% y el 79%, y el desastre para pérdidas del 80% o más"; indicó.