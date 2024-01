El chef de Mauricio Macri, durísimo con los mozos rebeldes de la Casa Rosada

Dante Liporace fue el chef a cargo de la comida de Mauricio Macri y su entero gobierno durante los cuatro años, entre 2015 y 2019. Llegó después de fundar con éxito distintos restoranes y trabajar en la primera línea internacional de Europa, y se encontró con un equipo de Casa Rosada donde literalmente se robaban las patas de jamón, los bolsones con lomos, quesos y bondiolas, según le cuenta a MDZ. Los mozos están ahora en pie de guerra reclamando mejoras salariales y horas extras, y en X se generó un picante cruce.

Dante Liporace está fuera de la Rosada a pesar de que más de un funcionario quiere que vuelva, lidera Mercado de Liniers, un restorán de alta cocina internacional donde la política también se cocina todas las noches, entre ostras, fondos de cebolla y bifes. La llamada "rosca" se vive en el restorán que nació en 2020 y que es la evolución del trabajo que Liporace hizo en Tarquino y los años de formación con Ferran Adrià en El Buli. Es desfachatado, irónico, indómito y frontal. Su personalidad le permitió hacerse lugar desde un rol de oveja negra talentosa, con un estilo que lo instaló en Casa Rosada imponiendo criterio con determinación.

Mercado de Liniers. El último proyecto personal de Dante Liporace.

"Estos andaban con el orto fruncido en la época de Mauricio Macri, cuando manejábamos la cocina de Casa Rosada, todos vagos, inútiles y ladrones". Evitó los eufemismos el chef Dante Liporace al citar un artículo de tn.com.ar que hacía mención al tema. MDZ le pidió una explicación a Liporace, que dijo sobre el cambio en la forma de trabajar ante su desembarco: "el lugar pasó de darle de comer por día a 700 personas cuando antes comían cien por día y la cocina se profesionalizó de una manera terrible, los mozos tenían que trabajar, los que no les gustaba trabajar se limitaban a servir café, tenían que ayudar en el comedor a levantar, como el laburo de mozo, como todo mozo".

Pero no todo fue fácil, recuerda: "obviamente se enojaban, porque los hacíamos trabajar y había que cumplir horarios y nadie chistaba, porque si chistabas te mandábamos a la mierda, te hacíamos trabajar y te sacábamos las horas extras, no se jodía, el paro no existía", contó. Mauricio Macri era fanático del risotto y de la sopa de tomate que elaboró el dueño de Mercado de Liniers.

Fueron los cuatro años donde el menú pasó a ser de tres opciones diarias y los ministros debían pagar el precio correspondiente, incluso Liporace recuerda de alguno que quiso "chapear" con su rango ministerial y recibió el menú de empleado, no de ministro. Los trabajadores dicen que les redujeron el sueldo y están cobrando un 40% menos, lo que va de la mano de la quita de las horas extras.

Tensión. Casa Rosada al borde del conflicto gremial.

Hoy a las 15 habrá una asamblea de ATE para determinar la medida de fuerza, sin haber logrado consensuar con jefatura de Gabinete, dependiente de Nicolás Posse. Antes era Santiago Cafiero el encargado de enterarse el funcionamiento de las horas extras y su porcentaje sobre el salario, pero ahora los empleados denuncian quitas que afectan enormemente sus ingresos.

El conflicto también redunda en la no renovación de 42 contratos, por lo que ATE está dispuesto a generar un paro extra, más allá de haber confirmado que acompañarán la medida del 24 de enero, cuando la CGT lleve a cabo su primera protesta masiva con una marcha a Plaza de Mayo en la que buscarán demostrar músculo político y unidad dentro de la central obrera, algo que no viene ocurriendo hace años, desde que el triunvirato de Carlos Acuña, Pablo Moyano y Héctor Daer quedó al frente tras la crisis que se desató en 2021 y que no encontró plafón para un único liderazgo.