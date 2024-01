Adelantamiento de paritarias: la reacción de un gremio y la advertencia del Gobierno de Mendoza

En el marco del adelantamiento de paritarias, con convocatoria para los primeros días de febrero, desde el Gobierno provincial advirtieron que "difícilmente" la oferta de incremento salarial a estatales se acerque los índices de inflación mensual y que habrá que "redefinir los parámetros que se negociaron" a fines de 2023 "cuando las condiciones eran otras". En tanto, uno de los gremios -la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS)- tomaron como positiva la noticia, aunque señalaron que en el Ejecutivo "van a tener que priorizar. Hay que achicar gastos en algunas áreas y en otras no".

Tras conocerse la estadística inflacionaria de diciembre, la cual marcó un récord histórico -con un 25,5% de variación mensual-, el Gobierno de Mendoza tomó al decisión de adelantar más de 60 días las paritarias. En la última ronda quedó establecida una cláusula de garantía, por la cual el Gobierno provincial se comprometía a reunirse con los representantes de los trabajadores para el mes de abril. Con esta reciente determinación, el Ejecutivo adelanta la discusión por un período superior a 60 días. Dicha cláusula detallaba que, si durante enero y febrero la inflación acumulada fuera superior a 12%, el Gobierno de la provincia se compromete a reunirse con los representantes de los trabajadores. No sólo fue superior a 12%, sino que duplicó.

La propuesta general que acercó el Gobierno a la mesa de negociaciones en ese entonces y que fue aceptada por el gremio consistió en un incremento en el porcentaje de 15% en noviembre, 15% en diciembre, 5,8% en enero, 5,8% en febrero y 5,8% en marzo.

En diálogo con MDZ Radio, el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, sostuvo que "en el momento que se acordó, el umbral era razonable. En el momento que se hizo el acuerdo las condiciones eran muy distintas".

Respecto a cómo se prepara el gobierno de Alfredo Cornejo de a cara a lo que ocurrirá en febrero, Fayad indicó: "La situación es compleja para todos y, en el caso de la provincia, no somos los únicos que tenemos los ingresos a un ritmo muy inferior a lo que son los gastos. Pasa en las empresas, en la familia y en todos lados. Los datos de recaudación no son alentadores.

En ese orden, advirtió: "Ante este escenario de inflación sí corresponde redefinir los parámetros que se negociaron cuando las condiciones eran otras. En la mesa de negociación no sólo está la inflación, sino también la evaluación de la recaudación, que termina financiando el funcionamiento del Estado y la remuneración del recurso humano. La recaudación mostró una caída de 15% en términos reales. Tampoco tenemos la certeza de si se va a recuperar o no. Que no se retrotraiga es un escenario factible que define muchas variables. Tenemos incertidumbre de cómo va a impactar".

Por otro lado, subrayó que "los trabajadores no son sólo estatales. En la provincia hay trabajadores de muchísimas actividades económicas con los mismos inconvenientes. Los registrados tienen esos problemas y ni hablar de los informales. Los del sector privado tienen algo que los del público no tienen: los telegramas de despido. Hay que poner en contexto todas las variables. Para todos son momentos complicados". Y sumó que "del otro lado hay contribuyentes que con sus impuestos mantienen el funcionamiento del Estado".

En relación a las chances existentes de que se presente una oferta de incremento salarial que se acerque a la inflación, Fayad dijo que "siempre es el objetivo, pero si la recaudación viene cayendo en términos reales, difícilmente podamos que igualen o empaten a la inflación. También teniendo en cuenta que hay otros costos que afronta el Estado de precios que suman por encima del promedio". El ministro Víctor Fayad y el gobernador Alfredo Cornejo.

Claudia Iturbe, secretaria general de AMProS, también brindó declaraciones a MDZ Radio y, sobre el adelantamiento de paritarias, deslizó: "Tomamos como positivo que el gobernador reconozca que tiene que actualizar los salarios. Formalmente todavía no tenemos nada. Esperemos que sea en los primeros días de febrero para ver los problemas de Mendoza y el plan para evitar que los profesionales se sigan yendo. Hay que pensar qué se necesita y dónde".

Aunque alertó que en el Ejecutivo "van a tener que priorizar. Hay que achicar gastos en algunas áreas y en otras no. Decir que hay que reducir un 20% el gasto de los ministerios no es lo mismo con la emergencia sanitaria y la falta de acceso a la salud que tiene la gente".

A modo de ejemplo, dijo "hay que priorizar la Salud por sobre la obra pública o el metrotranvía que va a llegar a Luján de Cuyo". Desde Ampros se preparan para la próxima negociación paritaria.

"En la Salud sabemos que hay recursos humanos críticos y que hay especialidades que hay que tentar con dinero, pero hay que fortalecer todas las especialidades. Hay que priorizar el recurso humano en la Salud", puntualizó.

Asimismo, aseguró que en el Gobierno "nunca han querido poner la fórmula que se actualice sólo con la inflación para no tener que estar discutiendo paritarias todo el tiempo. Así podemos hablar de lo que se necesita, las especialidades para mejorar, etc".