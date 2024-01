Ubieta: "Mucha gente votó a Milei pensando que no haría lo que está haciendo"

La Paz siempre estuvo cerca. Para quienes vivimos en el Gran Mendoza, parece un departamento de "paso" antes de cruzar el Arco Desaguadero, pero en verdad se trata de un lugar estratégico y fundamental del Mercosur, al estar su territorio atravesado completamente por la Ruta Nacional 7 de este a oeste y por la Ruta Nacional 146.

Su intendente, Fernando Ubieta, un dirigente peronista que siente muchísimo orgullo de pertenecer a su partido, acaba de ser reelecto para su segundo mandato. En diálogo con MDZ, responde diez preguntas sobre la realidad que nos atraviesa como país, provincia, y los desafíos diarios como intendente en medio de la crisis económica.

1)- ¿Le preocupa la actual situación del país?

-Si, obviamente. ¿A quién no le preocupa? Todos estamos preocupados, independientemente de si uno haya se votado o no a Javier Milei. Es una realidad que golpea a toda la gente porque las medidas económicas que ha tomado el Gobierno nacional desde que asumió son un golpe muy grande al bolsillo de toda la población.

2)- ¿Cómo ve el país en tres meses?

-Lamentablemente veo al país en una recesión muy marcada. Creo que producto de las medidas económicas que se están aplicando a nivel nacional, vamos a una baja de la actividad económica, mucha recesión, y altas posibilidades de que mucha gente se quede sin trabajo. Es decir, vamos a un aumento de los índices de desocupación.

3)- ¿Cómo hace para administrar el departamento en estos tiempos?

-Es muy complejo el momento que estamos viviendo. Y mucho más en un departamento como el nuestro en el que el municipio es el corazón económico. Esta situación va a repercutir y mucho, lo sabemos, siempre hemos sido austeros y lo vamos a ser más.

4)- ¿Qué le dice la gente en la calle?

-He estado reunido con diferentes actores, de distintos ámbitos. Con gente que buscaba un cambio y votó a Milei. Mucha gente que votó a Milei pensaba que no iba a hacer lo que está haciendo. Hay mucha gente que la está pasando mal.

5)- ¿Qué opinión tiene de Milei?

-De Milei no tengo ninguna opinión formada porque no lo conozco. Hace dos años era panelista de TV y ahora es el presidente. Si sus ideas son que hay que gobernar para los más poderosos, entonces estamos en las antípodas. Pero no puedo dar una opinión sobre él porque no lo conozco como dirigente. Ojalá le vaya bien como presidente, el país necesita eso. Fernando Ubieta, en un discurso como intendente

6)- ¿Cuál es su opinión sobre el gobernador Alfredo Cornejo?

- Cornejo es el dirigente político más importante de la provincia. Es quien tiene más capacidad de liderazgo para conducir a toda la dirigencia que conduce. A diferencia de Milei a quien no conozco, de Cornejo sí puedo decir que es un dirigente con muchísimo liderazgo, el más importante a nivel provincial.

7)- ¿Usted se tomará vacaciones?

-No, por ahora no me tomaré.

8)- ¿Usted hace ajustes en la economía de su hogar ?

- Sí, siempre vivo haciendo ajuste en mi casa, siempre vivimos de manera muy austera en mi familia. Trato de no gastar más de lo que gano pero tengo algunas deudas como cualquier ciudadano.

9)- ¿Cuál es el dirigente político o la dirigente con quién usted tiene más diálogo ?

- Tengo diálogo con todos los dirigentes a nivel provincial y nacional. No hay un dirigente con quien dialogo más o alguien con quien no me hable. Estoy acostumbrado a dialogar con todos, incluso sin distinción partidaria. Siempre hablo.

10)- ¿Qué postura debe adoptar Mendoza frente al Gobierno nacional ?

-Si a mi me tocara esa responsabilidad, mi postura sería siempre estar a favor de mi pueblo. Eso no lo dudo un segundo. Creo que con estas medidas económicas que ha tomado el gobierno nacional, necesitamos de dirigentes que defiendan los intereses de Mendoza.