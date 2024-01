Las 20 frases más destacadas del primer mes de Javier Milei

Javier Milei, el outsider que un día decidió ingresar a la política para sacudir a la dirigencia tradicional, cumple 30 días desde su llegada a la presidencia. Un mes marcado por una política hiper reformista, protestas en las calles y con gran incertidumbre en materia política y económica.

Fue el puntapié del "Panic Show" para el presidente: con desafíos a corto plazo para sacar al país de la crisis, el ´León´ deberá negociar ante un Congreso dividido y con minorías en ambas Cámaras para avanzar con sus objetivos.

En esta nota, un repaso de los momentos más impactantes y algunas frases que marcaron el comienzo de la era libertaria en el país.

1-"No hay plata": asunción y discurso de espaldas al Congreso

Ajuste sobre el Estado, shock y tiempos difíciles. Mucho se habló del primer mensaje que dio Milei tras asumir como presidente. Desde el lugar elegido hasta la cantidad de páginas dedicadas a la herencia.

Con el Congreso Nacional de fondo, de cara a la gente que estaba en la Plaza de los dos Congresos, el mandatario hizo foco en la herencia del Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, para luego hacer hincapié en el ajuste.

"Prefiero la verdad incómoda antes que una mentira confortable", fue una de las frases que retumbó aquel 10 de diciembre en la gente, donde el libertario justificó que no había otra alternativa que el ajuste, y que los gradualismos no podían utilizarse en el contexto del país porque "no hay plata".

2- "El 20 de diciembre vamos a ir a la calle": Eduardo Belliboni y la primera advertencia

Un día después de la asunción, el líder del Polo Obrero anunció la primera movilización contra el Gobierno. Habló de que sería una "advertencia" para defender el derecho a la protesta.

3- "Combatiremos el empleo militante": Manuel Adorni, su primera conferencia y virtual feriado cambiario

Una de las caras más repetidas en este primer mes, el vocero presidencial fue tajante sobre el futuro de los empleados públicos. Por su parte, el Banco Central impuso un virtual “feriado cambiario” que alcanzó a los importadores y a los ahorristas que todavía podían comprar divisas

4- "La peor herencia recibida": las primeras medidas de Luis Caputo

El martes 12, a través de un mensaje grabado, el ministro de Economía comunicó sus primeros anuncios. Allí, anticipó un dólar oficial a $800 y recortes en obra pública, subsidios, pauta oficial y transferencias a provincias. Además, adelantó la quita de subsidios al transporte y la energía y un refuerzo de la ayuda social.

5- "Como dice el presidente de la Nación: 'el que las hace, las paga'": la presentación del protocolo "antipiquetes" de Patricia Bullrich

En conferencia de prensa del jueves 14, la ministra de Seguridad comunicó el paquete de medidas para evitar los cortes de calles. "El propósito de este protocolo es cumplir la ley, no se cumple a medias. Las fuerzas podrán intervenir si hay un delito. Se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré”, disparó.

6- "La inflación está viajando al 7.550% anual": la durísima definición económica de Milei

En redes sociales, el gobernante justificó las primeras medidas y recalcó que el objetivo era evitar una hiperinflación de más del 7.000% anual.

"Si anualizan este dato la inflación está viajando al 7.550% anual. En mi barrio a eso le llaman hiperinflación. Espero sepan comprender el esfuerzo extraordinario que estamos llevando a cabo para evitar una catástrofe en términos de pobreza e indigencia. Venceremos!", destacó.

7- "No van a cobrar el plan los que corten la calle": el tajante anuncio de Sandra Pettovello contra los piqueteros

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, planteó que quienes "promuevan, instiguen, organicen o participen de los cortes, perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio". "Auditaremos a todas las organizaciones que entreguen planes sociales eliminando la intermediación", recalcó en un breve video

8- "Se acabaron los punteros dueños de los planes", Bullrich tras la primera marcha piquetera

El miércoles 20, la ministra de Seguridad destacó la efectividad del protocolo antipiquetes y resaltó la baja convocatoria de las organizaciones sociales.

"Acá se terminó el vale todo. Empieza una nueva etapa. Antes habían entre 40.000 y 50.000 manifestantes, hoy las cosas cambiaron. Hubo libre circulación en todo el país. Esto es algo que no veníamos hace muchos años", dijo

9- "Comenzamos el camino de la reconstrucción": la primera cadena nacional y el anunció del DNU

Desde el Salón Blanco de la Casa Rosada y acompañado junto a todo su gabinete, ese mismo día Milei presentó el mega Decreto de Necesidad y Urgencia para desregular la economía. Allí, adelantó 30 de las 366 reformas del DNU.

10- "¿Cómo no va a haber clima para paro?": la furiosa reacción de la CGT tras el decreto

El secretario general de la entidad, Héctor Daer, rechazó el mega proyecto y advirtió que desde la central obrera no descartaban un paro nacional ante las reformas impulsadas.

"A partir de ayer no sólo hay un ajuste devaluatorio impresionante, sino que están destruyendo las instituciones republicanas que tienen que ver con el ejercicio democrático y el funcionamiento legislativo. ¿Cómo no va a haber clima para paro?", subrayó.

11- “Lo va a ver, lo va a ver florecer": el emotivo momento de Milei con Mirtha Legrand

En su programa de televisión y entre lágrimas, la conductora le tomó la mano al presidente y le dijo: "Yo soy una mujer grande y no quiero irme de este mundo sin ver a mi país floreciente", a lo que el libertario respondió: "Lo va a ver, lo va a ver florecer".

12- "Si me rechazan el DNU llamaría a un plebiscito": Milei redobló la apuesta por el DNU

El martes 26, afirmó que llamaría a un plebiscito si el Congreso rechaza el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía y apuntó contra los legisladores que “buscan coimas” a cambio de votos.

13- “¿Dónde están nuestros dirigentes? ¿Dónde están el presidente del PJ y nuestro candidato Sergio Massa?“, la furiosa reacción de Juan Grabois, la primera marcha de la CGT y aparición de la ley ómnibus

El miércoles 27, la entidad realizó una concentración ante el Palacio de Tribunales para acompañar su impugnación contra la reforma laboral que incluye el DNU.

Allí, el dirigente del Frente Patria Grande manifestó su enojo por la ausencia de dirigentes de Unión por la Patria en la marcha frente a Tribunales.

Ese mismo día, Milei envió al Congreso argentino este miércoles la “ley ómnibus”, una ambiciosa iniciativa de 664 artículos con profundas reformas del Estado.

14- "Este es el Gobierno de Macri, es lo que él planificó": el cuestionamiento de Máximo Kirchner

El jueves 28, diputado nacional e integrante de La Cámpora cuestionó las medidas anunciadas por el Gobierno y señaló la influencia del expresidente.

15- "El enviado del cielo se caga en el Congreso y en los trabajadores": el exabrupto de Pablo Moyano tras la confirmación de la CGT del primer paro nacional contra el Gobierno

Luego de cuatro años de inacción, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general para el 24 de enero, en protesta por el DNU y la ley ómnibus que envió Javier Milei al Congreso.

“Va a ser una movilización multitudinaria de los gremios adheridos a la CGT, seguramente las dos CTA, la UTEP y todos los movimientos sociales que se ven reflejados o perjudicados en este DNU", recalcó Moyano.

16- "DNU hitleriano": la arremetida de Luis D´Elía y el corte en la Ruta Nacional 3

Fue al convocar a una manifestación en la Ruta Nacional 3 para el 11 de enero: ya había encabezado un hecho similar el 28 de diciembre.

17- "No nos vencerán", el festejo de la CGT tras el fallo adverso a la reforma laboral de Milei

El miércoles 3, la Justicia suspendió la reforma laboral incluida en el mega DNU de Milei que rechazaba la CGT y la entidad destacó el fallo.

18- "No me sorprende, siempre salen a favor de sindicalistas", la furiosa reacción de Bullrich contra el fallo

Patricia Bullrich cuestionó la medida cautelar que impuso la Cámara del Trabajo a la reforma laboral y disparó con dureza contra ese juzgado. "Debería dejar de ser una justicia nacional", lanzó.

19- "Villarruel y Macri conspiran para voltear a Milei, preparan un golpe": la grave acusación de Grabois

El sábado 6, el dirigente social apuntó contra la vicepresidente y el fundador del PRO y afirmó que ambos dirigentes "están conspirando abiertamente" contra el mandatario.

20- "Si la inflación de diciembre es 30% es un numerazo, veníamos para 45%": la "celebración" de Milei

Previo a conocerse el primer índice de inflación de su mandato, el presidente Milei recalcó que si la cifra es del 30%, "es un numerazo, hay que sacarlo a pasear en andas a (Luis) Caputo".