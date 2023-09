Mauricio Macri desata otra interna que hace tambalear al PRO

Nueva interna en el PRO. Referentes de Juntos por el Cambio defendieron al expresidente Mauricio Macri, luego de que el candidato a diputado nacional Nicolás Massot se mostrara "desilusionado" por la ambigüedad del fundador del macrismo y considerara que le debe una respuesta "a los millones de argentinos que hace años confían" en Juntos por el Cambio.

En una entrevista para LN+, Massot fue consultado por el rol de Mauricio Macri en la campaña electoral y dijo: "Me gustaría que sea mucho más nítido". Al respecto, el intendente de Pinamar, Martín Yeza, escribió este jueves en su cuenta de Twitter: "Por si alguno de los propios tiene dudas Mauricio Macri siempre estuvo en el mismo lugar: el partido político que fundó y la coalición que ayudó a construir".

"El que calla, otorga. Hay una ambigüedad que pareciera que todo da lo mismo y no da todo lo mismo, no es cierto que da lo mismo", había expresado el candidato a diputado nacional Massot. El economista indicó que le "desilusiona" que Macri no se posicione a favor de la candidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich.

"Patricia puso la cara en el peor momento del gobierno de Mauricio Macri, que fue el caso (Santiago) Maldonado. 78 días en la tapa y Patricia casi en soledad aguantando la parada", aseveró Massot. Y agregó: "Yo espero un pronunciamiento claro, que entendamos dónde está la persona que hace unos meses pretendía ser candidato a presidente".



"La propia Patricia Bullrich fue una abanderada de agosto a octubre de 2019. En ese momento era el 'si se puede' y hoy es todo lo mismo y nos vamos a un torneo de cartas. Espero otra actitud de alguien a quien reivindico en su rol", reprochó al recordar la campaña de Macri para su reelección presidencial.

Y señaló: "Mauricio Macri no me tiene que contestar a mí que soy un irrelevante, tiene que contestarle a los millones de argentinos que hace años confían en JxC". Por su parte, Martín Yeza indicó que "si alguno de los propios tiene dudas, Mauricio Macri siempre estuvo en el mismo lugar: el partido político que fundó y la coalición que ayudó a construir".

"Siempre estuvo marcándonos el rumbo, liderando y dando el ejemplo: Todos le debemos algo, ha sido un líder que generó liderazgos. Sigue estando en el mismo lugar, representando las mismas ideas", expresó junto con una foto del exmandatario.

La exfuncionaria cambiemita Laura Alonso citó la publicación del intendente de Pinamar y escribió: "Me sumo".