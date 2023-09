Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo defendieron El Baqueano y le dejaron un mensaje a La Pampa

Se realizó este jueves en San Rafael el lanzamiento de la convocatoria pública consultiva hecha por el Gobierno provincial para que los interesados puedan conocer todos los detalles del proyecto multipropósito El Baqueano. La misma pondrá a disposición de quienes deseen involucrarse en la futura licitación todas las precisiones técnicas de la obra. Del evento participaron llevado a cabo en el Centro de Congresos y Exposiciones participaron el gobernador Rodolfo Suarez y el senador nacional y candidato a mandatario provincial, Alfredo Cornejo, quienes defendieron el proyecto en el Sur mendocino.

Alfredo Cornejo sostuvo que “este proyecto tiene financiación específica, tiene garantías de realización y las tiene porque posee financiación para hacerlo. El contrato que remunera la energía por 193 dólares el mega, es garantía de que muchos privados quieran participar de esta licitación. Sumado a un pequeño aporte del Estado provincial va a hacer que esta obra se lleve a la práctica”.

Indicó que “no es una obra en el aire”, sino "concreta", y que espera “que no la frustre La Pampa nuevamente y esperemos que todos los mendocinos estén unidos detrás de esto”. Sobre este punto, aseguró que “los ciudadanos mendocinos tienen buen criterio y creemos sin duda alguna, que sabemos cómo llevar a la práctica esta pelea con la Nación que esperamos que no sea una pelea sino una defensa de Mendoza. En Portezuelo, la Nación frustró un proceso, innecesariamente. En la anterior oportunidad, cuando fui gobernador, conseguimos un laudo favorable. En un futuro gobierno quien les habla garantiza una relación con la Nación idónea, eficaz, eficiente, no sólo para hacer El Baqueano sino también muchas otras cosas que Mendoza necesita”.

Y subrayó: “La defensa de Mendoza y los cambios que la Argentina va a tener, requieren de liderazgo político y lo hemos probado, que podemos conducir este proceso”.

Respecto al proyecto, Rodolfo Suarez subrayó que “va a tener una inversión de más de 500 millones de dólares con la particularidad de que también puedan venir privados a realizarlo y después cobrar la tarifa y el repago de la obra porque es lo que hemos conseguido con el gobierno de la Nación. Pero esto va a significar turismo, trabajo para las conductoras, para la metalmecánica”.

Además, Suarez señaló que “este proceso que comenzamos ahora tiene que ver con toda la documentación que tenemos y que hemos trabajado durante los últimos años, es que está a disposición de todos los interesados para que tengan oportunidad de expresarse. El proceso licitatorio ya comenzó. Comenzó con la ley, y con la declaración de impacto ambiental, con la audiencia pública que se hizo acá en el Sur. Así que El Baqueano comienza a ser una realidad”.

“Invitamos a todas las empresas a que consulten. Esta va a ser una licitación muy grande. También esperamos encontrarnos con privados que quieran venir a invertir porque es un buen negocio con la tarifa que hemos conseguido”, resaltó Suarez. “Es una obra que está entre otros diques. Entonces al tener un dique aguas abajo no debería tener problemas. Estamos muy confiados en la Justicia, si llegáramos a tener alguna instancia judicial, alterar el curso del río porque hay un dique abajo. No vamos a tener ningún tipo de problema”.

El gobernador también anticipó que la próxima semana se firmará el convenio con el socio que se suma al proyecto. De esta manera, Suarez detalló que “el socio es una empresa nacional de capitales nacionales de una minera de muchísimos años en la Argentina y la otra es una empresa brasilera”. En ese orden, Suarez dijo que “de las distintas ofertas que teníamos hubo ofertas de empresas argentinas, canadienses, pero los brasileros son realmente los que necesitan el potasio. Tanto China como Brasil son los países que más potasio necesitan porque el potasio es un fertilizante que lo necesitan para la tierra y para generar alimentos”.

“Brasil está muy interesado a tal punto que el martes que viene llegan a Mendoza tres secretarios de Estado de Brasil de minería, de agricultura y de industria. Firmamos el convenio en Casa de Gobierno y luego viajan a la mina. El porcentaje que esta empresa deja a la provincia ronda el 12%, más las regalías que tiene que pagar e inmediatamente comienza la inversión. En enero tiene que haber gente trabajando en la mina”, aportó.

Esta modalidad consultiva, previa a la licitación, se realiza luego de un proceso que incluyó la aprobación de la Legislatura, la Audiencia Pública realizada de forma presencial en San Rafael y online el 17 de julio de este año, y la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental.

Lanzamos la convocatoria pública consultiva online para dar transparencia y agilidad a la licitación de El Baqueano en San Rafael. Un mecanismo que sigue los criterios de transparencia e integridad en las contrataciones, de conformidad con la normativa nacional y provincial. pic.twitter.com/ZDTiQnqlnc — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) September 7, 2023

La obra

Los interesados accederán a los cálculos y planos realizados durante más de cinco años por expertos de EMESA, expertos de instituciones educativas y consultoras de larga trayectoria en la materia.

El Baqueano es un viejo anhelo de Mendoza: proyectada a finales de la década del 70, estaba proyectado como una presa de materiales sueltos, con cara de hormigón aguas arriba, como Potrerillos, en la confluencia entre el arroyo Agua de la Mora y el río Diamante.

Los nuevos estudios geológicos determinaron que aguas arriba del sitio previsto había riesgo de desplazamientos de laderas. Durante 2018 se realizaron campañas geológicas para determinar la localización y modo de edificación más seguros. Así, se determinó que la histórica propuesta de Agua Mora quedaba descartada y que se construirá una presa de hormigón de gravedad HCR (hormigón compactado con rodillos) en una zona conocida como El Imperial.

En El Imperial está previsto construir una presa de 70 metros de altura, con una conducción en túnel de 15 kilómetros de longitud y un diámetro 5 metros, hasta la central El Baqueano, situada aguas arriba de la cola del embalse Los Reyunos.

El aprovechamiento tendrá varios componentes, cuyos cálculos ya se han concretado: una Presa de Hormigón Compactado a Rodillo (HCR) de 68 metros de altura con su correspondiente embalse, una obra de desvío del río que se utilizará durante los trabajos, Obra de Toma, Túnel de aducción de 13.8km, Chimenea de Equilibrio, Tubería Forzada y Casa de Máquinas. El túnel trasladará el agua desde el embalse hasta las turbinas sin producir crecidas o bajadas bruscas de agua en el curso del río.

Su embalse tendrá un perímetro de 25 kilómetros y podrá almacenar 37.8 hm3 de agua de lluvia y de deshielo, lo que aumentará un 15% la capacidad de embalse del complejo del río. La hidroeléctrica aportará 120 MW de potencia, para generar 450 GWh al año y abastecer de energía a aproximadamente 60.000 hogares. Promoverá la creación de 1000 puestos de empleo directo y cerca de 1.500 indirectos por servicios y obras asociadas.

La obra tendrá múltiples beneficios para la provincia: además de crear más de 2500 puestos de trabajo directos e indirectos durante su ejecución, será capaz de producir 450 Gwh por año con una potencia instalada de 120 MW, que garantiza energía para más de 60 mil hogares. También creará un nuevo polo turístico porque culminará la ruta del Cañón del Río Diamante hasta Agua del Toro, hoy cortada a la altura de Los Reyunos.