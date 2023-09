La reacción de Juntos por el Cambio tras la decisión de la Corte de "jubilar" a la jueza Figueroa

Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia resolvió de forma unánime que la jueza Ana María Figueroa no continúe en su cargo en la Cámara de Casación. Los miembros del máximo tribunal argumentaron que Figueroa ya había cumplido los 75 años, edad límite en la Constitución Nacional para el cese en las funciones de jueces, además de que la jueza no obtuvo un acuerdo del Senado para permanecer en su puesto. Cabe recordar que la camarista era una jueza clave para el oficialismo, dado que tenía que decir sobre el cierre o no del expediente Los Sauces - Hotesur, en donde está involucrada Cristina Fernández de Kirchner.

En ese contexto, varios dirigentes de Juntos por el Cambio salieron a respaldar la decisión en sus redes sociales. Martín Lousteau valoró que los senadores de la coalición que integra haya frenado "las maniobras de CFK en el Congreso para que la jueza Ana María Figueroa continúe en su cargo cuándo no le correspondía".

"Hoy, con una decisión unánime, la Corte Suprema ordenó que la magistrada debe jubilarse como lo afirmamos tantas veces", sostuvo el senador radical.

El posteo de Lousteau

Uno de los primeros en pronunciarse fue el diputado aliado a Elisa Carrió, Juan Manuel López, quien destacó el trabajo de ambos bloques de la oposición en el Congreso para que el oficialismo pueda avanzar con la continuidad de la magistrada.

"Tener bloques sirvió para que el kirchnerismo no destruya completamente nuestro país. No se rompieron las instituciones que con un nuevo gobierno de Juntos por el Cambio ordenarán Argentina. El bloque de senadores y la Corte independiente lograron que la jueza Figueroa no continúe", señaló el legislador de la Coalición Cívica en su cuenta de Twitter.

López, hombre cercano a Carrió, también compartió su postura en redes sociales

En la misma línea se expresó Laura Alonso, exdiputada del PRO y ex titular de la oficina anticorrupción. "Dos veces intentaron en el Senado aprobarle la extensión y la Oposición Republicana, la única: JXC, lo impidió. Votemos bien. Ordenamos el país cumpliendo la Constitución y las leyes", escribió la dirigente acompañado de una serie de emojis invitando a votar a Patricia Bullrich en los comicios de octubre.

"Oposición es poner el cuerpo de verdad. Enfrentar al poder y limitarlo. No son discursos vacíos sino experiencia y equipo. Juntos por el Cambio bloqueó la designación de la jueza más funcional a la impunidad de Cristina. La Corte la despidió. Se hizo Justicia", remarcó por su parte Paula Oliveto, diputada nacional por la Coalición Cívica-ARI.

La publicación de Paula Oliveto

En tanto, el candidato a diputado nacional Maximiliano Ferraro valoró "la importancia" para el espacio que integra "de tener equipo con fortaleza y experiencia en el Congreso Nacional".

"Gracias a los bloques de JxC se bloqueó el intento kirchnerista de usurpación por parte de la Dra. Figueroa. Hoy la CSJN declaró de forma contundente que el 9 de agosto de 2023 Figueroa dejó de ser jueza por imperio del derecho. Ojalá que alguna vez el kirchnerismo, en vez de aferrarse a la impunidad y a los cargos, se aferre a la Constitución Nacional", cerró.

Comunicado de Juntos por el Cambio