El funcionario denunciado de Las Heras es el apoderado de La Unión Mendocina

La trama de denuncias alrededor de la municipalidad de Las Heras suma un nuevo capítulo tras las distintas averiguaciones e informaciones que salen día tras día. Este miércoles se supo que la investigación va por "la ruta del dinero" de las cooperativas truchas de Las Heras y el condimento que se conoció es que Osvaldo Oyenhart, subsecretario de Políticas Sociales de Las Heras, figura en los papeles como apoderado de La Unión Mendocina.

"Cuando nosotros logramos ubicar las cuentas bancarias que teóricamente tenía esta gente, empezamos a pedir los oficios hay uno que salía al Banco Nación. Nos tenían que remitir todas las cuentas a las que Oyenhart tenía firmas para poder distribuir dinero, mientras buscamos la ruta del dinero de las cooperativas fantasmas que son 35,5 millones que en algún lado tienen que estar", comentó Pablo Teixidor abogado querellante en la causa a MDZ.

"En un oficio conocimos que la persona que tiene la capacidad de emitir firmas y cheques, transacción sobre la firma es Oyenhart", agregó el abogado. Una de las hipótesis de investigación en las que se trabaja es el gran grado de confianza que hay entre Orozco y Oyenhart para que, a pesar de todo este lío de las cooperativas, le maneje las cuentas al espacio político. Además, entienden que todas las operatorias que se hicieron con estas operativas con otras asociaciones que serán investigadas, no podrían haberse hecho si no tenían la mayor autoridad municipal. Lo que marcan desde la querella es que todas estas intervenciones no podrían haberse realizado a espaldas de Orozco y de Janina Ortiz.

En la información a la que tuvo acceso MDZ se notifica por parte de Delitos Económicos que "el Sr. Oyenhart Osvaldo Alberto es firmante de cuenta corriente y titular de La Unión Mendocina" y la fiscalía obtuvo, de los datos del Banco Nación, todas las transacciones que se realizaron desde esa cuenta de la cual el exfuncionario imputado hacía transferencias que se realizaron en los meses de junio y julio.

Desde la investigación, lo que marcan, es que la hipótesis sigue la línea de que no podría haber un desconocimiento de los manejos y de las maniobras por parte de los funcionarios investigados. "La relación de confianza que existe lo termina de confirmar cuando se pone a una persona a manejar los fondos de un partido político. No se pone al zorro a cuidar al gallinero", destacó otra fuente sobre el caso.